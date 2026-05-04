Tre morti su una nave da crociera in mezzo all’Atlantico: un virus raro e una catena di eventi ancora senza spiegazione

Tre passeggeri deceduti, un uomo ricoverato in condizioni critiche e un sospetto focolaio virale che resta, almeno in parte, un mistero. È quanto sta accadendo a bordo della nave da crociera MV Hondius, attualmente al largo di Capo Verde dopo essere partita dall’Argentina.

La compagnia Oceanwide Expeditions ha confermato la morte di una coppia olandese e di un cittadino tedesco, ma le cause dei decessi non sono ancora state accertate con certezza. Nel frattempo, un passeggero britannico di 69 anni è stato evacuato d’urgenza ed è ricoverato in terapia intensiva a Johannesburg, in Sudafrica, dove è stata confermata un’infezione da hantavirus.

Si tratta di un virus raro, generalmente trasmesso all’uomo attraverso roditori infetti, che può provocare gravi problemi respiratori. La trasmissione tra persone è considerata poco frequente, elemento che rende ancora più complessa la lettura di quanto accaduto a bordo.

La situazione sulla nave, che ospita 149 persone, si è aggravata nel corso delle settimane. Il primo decesso risale all’11 aprile, quando un passeggero si è sentito male durante la navigazione. La salma è stata sbarcata il 24 aprile sull’isola di Sant’Elena. Anche la moglie, scesa nello stesso porto, è morta successivamente durante il viaggio di ritorno. Al momento non è certo che questi due casi siano collegati all’attuale emergenza sanitaria.

Il 27 aprile un altro passeggero britannico è stato colpito da un malore grave ed è stato trasferito in Sudafrica. Nei giorni successivi è stato confermato il contagio da hantavirus. Sabato scorso, infine, è deceduto un terzo passeggero, di nazionalità tedesca.

A bordo risultano inoltre due membri dell’equipaggio con sintomi respiratori acuti, uno dei quali in condizioni serie. Anche loro necessitano di cure urgenti.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato di seguire il caso con urgenza, sottolineando però che il rischio per la popolazione generale resta basso e che non vi sono motivi per limitare i viaggi.

Nel frattempo, le autorità di Capo Verde hanno deciso di non autorizzare lo sbarco dei passeggeri, nel tentativo di proteggere la popolazione locale. La nave resta quindi in rada al largo della capitale Praia, mentre sono in corso trattative per eventuali evacuazioni mediche e per il proseguimento del viaggio verso le Isole Canarie.

Secondo testimonianze raccolte a bordo, l’atmosfera tra i passeggeri sarebbe relativamente calma, ma restano molti interrogativi. Solo uno dei casi è stato finora confermato come hantavirus, e non è chiaro se gli altri decessi siano collegati allo stesso agente.

Un elemento che alimenta l’incertezza riguarda proprio la modalità di contagio: a bordo non sarebbero stati segnalati roditori, e la trasmissione tra persone è considerata rara. Gli esperti ricordano inoltre che il periodo di incubazione del virus può variare da una a otto settimane, lasciando aperta la possibilità che emergano nuovi casi nei prossimi giorni.

Nel frattempo, sulla nave sono state attivate misure sanitarie rigide, tra cui isolamento dei casi sospetti, controlli medici continui e protocolli igienici rafforzati. Le indagini sono ancora in corso per chiarire cosa sia realmente accaduto durante la traversata.