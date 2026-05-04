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4 Maggio 2026 - 16.15

Veneto – Bimba di un anno muore dopo un malore improvviso

REDAZIONE
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Dramma nella serata di domenica 3 maggio a San Fior di Sopra, dove una bambina di circa un anno ha perso la vita dopo un improvviso malore all’interno dell’abitazione di famiglia, in via Europa.

L’allarme è scattato intorno alle 20.30, quando la madre, vedendo la piccola in difficoltà respiratoria, ha chiesto aiuto a un vicino che ha contattato il 118. Dalla centrale operativa sono state fornite le prime indicazioni per tentare le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti ambulanza e automedica, ma le condizioni della bambina sono apparse fin da subito estremamente critiche. Inizialmente era stato attivato anche l’elisoccorso, poi fatto rientrare. La piccola è stata quindi trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Conegliano, dove i sanitari hanno tentato a lungo di salvarla, senza esito.

Alla base del decesso ci sarebbe un arresto cardiocircolatorio. La bambina soffriva già di gravi problemi di salute ed era seguita da tempo per una patologia renale che richiedeva cure quotidiane molto impegnative.

La notizia ha profondamente colpito la comunità locale. Il sindaco di San Fior ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia, sottolineando il dolore per una perdita così prematura e il coinvolgimento dell’intero paese davanti a una tragedia che ha lasciato tutti senza parole.

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