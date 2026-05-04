Si avvicina Vicenza Jazz: dal 15 al 25 maggio concerti nei locali, nei palazzi e musica in filodiffusione in corso Palladio

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La musica diffusa nelle vie e nelle piazze del centro storico dal 15 al 25 maggio accompagnerà l’edizionedel trentennale di New Conversations – Vicenza Jazz “Dalle trombe di Gerico al divino Miles”.

La passeggiata in centro storico dei vicentini, dei turisti e degli appassionati di jazz potrà essere vissuta come un vero e proprio percorso attraverso la musica dei più grandi musicisti jazz di tutti i tempi, grazie alla specialissima playlist curata dal direttore artistico del festival, Riccardo Brazzale.

Quest’anno sono 16 i locali del centro storico, coordinati da Confcommercio Vicenza, che ospiteranno concerti dal tardo pomeriggio fino a sera inoltrata nei plateatici: Il Ceppo, Alle Colonne, Alle Erbe Cantina del Tormento, Bar Borsa, Bar Minerva, Opera Cafè, Ovosodo, Cioccolato, EVI-Enoteca Veneta, Jammin’ Club, Julien, Moplen, Oca Bianca da Ugo, Osteria Malvasia, REFE – Refettorio Birraio, Viniza.

Inoltre per la prima volta durante le giornate del festival sarà sperimentata la filodiffusione lungo corso Palladio: la musica jazz sarà il sottofondo della passeggiata, la mattina dalle 10 alle 12.30 e il pomeriggio fino alla sera dalle 15 alle 21, grazie al sostegno di Fope S.pA. E Gemmo S.p.A.

Il programma del festival oltre ai concerti nel teatri e negli luoghi monumentali di Vicenza offre numerose altre opportunità, una programmazione collaterale che anima il centro storico: Jazz in Basilica Palladiana sabato 16 maggio e apertura prolungata della mostra fotografica “Guido Harari. Incontri” fino alle 22.30, Thelonious school band il 16 maggio in Loggia del Capitaniato dalle 14, Giornata nazionale dei musei sabato 23 maggio con musica nei palazzi dalle 18, concerti nella terrazza del Teatro Comunale.

Le iniziative sono state presentate oggi dall’assessore allo sviluppo economico Cristina Balbi, dall’assessore ai grandi eventi Leone Zilio, dall’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin, dal presidente di Confcommercio Vicenza Nicola Piccolo e dal vice direttrice della Fondazione Teatro Comunale di Vicenza Marianna Giollo.

«Per la prima volta quest’anno siamo riusciti a coordinare 16 locali che fanno musica nei plateatici, all’aperto, lungo le contrade e le piazze del centro, durante il Vicenza Jazz – ha spiegato l’assessore allo sviluppo economico Cristina Balbi -. In questo modo tutta la città potrà calarsi nell’atmosfera di un festival che quest’anno compie 30 anni e che è un appuntamento fisso e particolarmente atteso capace di portare in città grandi nomi della musica Jazz -. Questa è una nuova occasione che abbiamo voluto creare in città per coinvolgere i locali – ha sottolineato Balbi – grazie al supporto di Confcommercio in modo che ci sia sempre più vita. E riusciamo a farlo anche attraverso procedure burocratiche semplificate perché con una sola autorizzazione diamo il via libera alla musica nei plateatici per una serie di locali».

«Con il programma di musica all’esterno dei teatri tutta la città può partecipare al grande evento del Vicenza Jazz organizzato dalla Fondazione Teatro Comunale – così si è espresso l’assessore ai grandi eventi Leone Zilio –. Per un’atmosfera ancora più coinvolgente abbiamo voluto riproporre la filodiffusione lungo 700 metri in corso Palladio su modello dell’esperienza del Natale 2025 prendendo spunto dal primo esperimento in città il primo novembre scorso in occasione di Walking Mozart. Inoltre, nel rispetto di chi vive in centro, le casse posizionate lungo gli edifici verranno direzionate verso il basso».

«Tra le tante proposte collegate al Vicenza Jazz del trentennale ricordo anche che la Basilica Palladiana sta ospitando una mostra collegata al festival con cui è in diretto dialogo – ha dichiarato l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin -: il manifesto del Festival è realizzato con uno scatto di Guido Harari esposto in mostra; inoltre esibendo il biglietto di uno dei concerti del festival si avrà diritto al biglietto ridotto. E poi durante la giornata internazionale dei musei del 23 maggio il jazz entra nei cortili delle sedi museali. Con la Biblioteca Bertoliana un programma di letture offre spunti dedicati al jazz. E sono sempre di più le relazioni tra le iniziative promosse dalle associazioni culturali della città con il festival tra cui le Settimane Musicali, Bacan e poi il Festival Biblico».

«Vicenza Jazz è un evento straordinario, uno dei più importanti festival di primavera, che da 30 anni è patrimonio della città e ha visto protagonisti tantissimi grandi interpreti del panorama jazzistico nazionale e internazionale – ha commentato il presidente di Confcommercio Vicenza Nicola Piccolo -. È quindi una realtà più che consolidata, ma che ogni anno sa proporsi in una chiave nuova. L’edizione di quest’anno, che festeggia il trentennale della manifestazione, presenta un programma ancora più coinvolgente sia per gli esperti di jazz, sia per i vicentini appassionati di buona musica e per i turisti. In questo, la nostra collaborazione è servita a coinvolgere più possibile i locali del centro storico, che nei loro plateatici o all’interno, ospiteranno le esibizioni di numerosi musicisti. Abbiamo raccolto l’adesione di 17 locali del cento storico che credono in Vicenza Jazz, oltre che per la qualità della manifestazione, anche come occasione per valorizzare la città, le sue attività commerciali e di accoglienza turistica.

Sono convinto che questi prossimi giorni di musica originale e di animazione di vie e piazze sapranno amplificare la bellezza autentica e unica del nostro centro storico”

CONCERTI NEI LOCALI ufficiali del Festival

mercoledì 6 maggio

ore 20.30 | Refe – Refettorio Birraio

ARRINGTON DE DIONYSO (OLYMPIA, WASHINGTON, USA)

Arrington De Dionyso (clarinetto basso, bromiophone, voce, scacciapensieri, percussioni e oggetti trovati)

giovedì 7 maggio

ore 20.30 | Refe – Refettorio Birraio

AV COLLECTIVE

Alberto Munarini (basso e voce); Giorgio Manzardo (sax, chitarra e voce); Claudio Murru (chitarra, tastiere e voce); Leonardo Ziche (batteria)

mercoledì 13 maggio

ore 19.30 | Oca Bianca da Ugo

THE SECRET LIFE OF ELEMENTS (AFRO JAZZ)

Marta Ghibellini (voce); Luca Scardovelli (chitarra)

giovedì 14 maggio

ore 19 | Osteria Del Tormento alle Erbe

I TRITONI

Giovanni Caruso (chitarra); Andrea Moro (contrabbasso); Giorgio Manzardo (sax)

ore 19.30 | Oca Bianca da Ugo

DAVIDE INTINI QUARTET (MODERN JAZZ)

Davide Intini (sax); Diego Albini (piano); Enrico Palmieri (contrabbasso); Alfonso Donadio (batteria)

lunedì 18 maggio

ore 18 | Alle Colonne caffè

TWO’S BALCONY JUMP

Lorenzo Cucco (sax tenore); Diego Ferrarin (chitarra)

ore 19 | Osteria Del Tormento alle Erbe

GREASE MACHINE

Antonio Gallucci (sassofoni); Leonardo Caliguri (hammond); Gioele Pagliaccia (batteria)

ore 20 | Viniza

THE GHOSTWAY TRIO

Enrico Andreatta (voce, tromba); Beppe Corazza (sax), Simone Alessio (chitarra)

martedì 19 maggio

ore 19 | Bar Minerva

BEPPE TRAVERSA

Beppe Traversa (voce e chitarra); Paolo Sogaro (chitarra); Federico Carezzoli (basso); Diego Trentin (batteria); Franco Bottacin (fonico)

ore 19 | Osteria Malvasia

AFROSAMBA DUO

Benedetta Colasanto (voce, percussioni); Giulio Gavardo (chitarra, voce)

mercoledì 20 maggio

ore 19 | Evi – Enoteca Veneta

LORD HENRY & THE SWING GANG

Enrico Andreatta (voce); Giuseppe Calamosca (pianoforte), Lorenzo Pignatari (contrabbasso), Davide Ragazzoni (batteria)

ore 19 | Osteria Malvasia

MICHELE PRONTERA GIPSY TRIO

Michele Prontera (chitarra manouche); Alberto Paggin (contrabbasso); Gegè Viezzi (violino)

ore 19.45 | Polpetteria Rumori

NOSTALGHIA JAZZ QUARTET

Mauro Lovato (sax baritono, soprano e clarinetto basso); Jacopo Novello (chitarra); Andrea Dal Molin (contrabbasso); Gabriele Grotto (batteria)

giovedì 21 maggio

ore 18 | Alle Colonne caffè

SKY TRIO

Dario Ponara (vibrafono); Marco Trabucco (contrabbasso); Gabriele Zoppelletto (batteria)

ore 19.30 | Oca Bianca da Ugo

TRIBUTO A PAOLO CONTE

Gerardo Balestrieri (piano voce e kazoo); Alberto Seggi (contrabbasso); Raul Catalano (batteria)

ore 19.45 | Polpetteria Rumori

BEL TEMPO QUARTET

Veronica Zatti (voce); Massimo Fracasso (tromba e flicorno); Mauro Facchinetti (chitarra); Federico Pilastro (contrabbasso)

JAZZ IN BASILICA PALLADIANA

In collaborazione con Bàcan, sostenuto da Fondazione Roi, sabato 16 maggio un fitto programma di concerti animerà la Basilica Palladiana e il Museo del Gioiello. Apertura prolungata della mostra “Guido Harari. Incontri” fino alle 22.30.

ore 12 I Museo del Gioiello

LORENZO CUCCO – DIEGO FERRARIN DUO

Lorenzo Cucco (sax tenore), Diego Ferrarin (chitarra)

Ingresso gratuito

ore 18 I salone della Basilica Palladiana (uscita mostra)

L.F.O. LOW FREQUENCY OSCILLATOR

Matteo Pontegavelli (tromba); Giulia Barba (sax alto, baritono e clarinetto basso); Federico Pierantoni (trombone); Filippo Cassanelli (contrabbasso); Giacomo Ganzerli (batteria)

Biglietto: 2 euro per visitare la Basilica e per assistere al concerto; 10 euro per vedere anche la mostra “Guido Harari. Incontri”.

ore 19 I salone della Basilica Palladiana (nella prima sala della mostra: posti a sedere nei gradoni)

MARCELLO ABATE “GUITAR SOLO”

Marcello Abate (chitarra elettrica e classica, effetti, elettronica)

Biglietto: 10 euro per visitare Basilica, mostra “Guido Harari. Incontri” e per assistere al concerto.

ore 22 I salone della Basilica Palladiana (uscita mostra)

RUN INTO THE APOCALYPSE

Rita Brancato (batteria), Andrea Leone (sax tenore), Massimiliano Dosoli (clarinetto)

Biglietto: 2 euro per visitare la Basilica e per assistere al concerto; 10 euro per vedere anche la mostra “Guido Harari. Incontri”.

Biglietti disponibili in biglietteria della Basilica Palladiana nella giornata del 16 maggio.

GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI

Sabato 23 maggio dalle ore 18, in corso Palladio e nei cortili di Palazzo Leoni Montanari, Palladio Museum e Palazzo Chiericati si esibirà la Funkasin Street Band, in occasione dell’apertura prolungata di alcune sedi museali della città (seguirà comunicazione successiva).

Inoltre la Biblioteca Bertoliana propone un percorso di lettura dedicato al tema jazz per approfondire mondi diversi attraverso il ritmo e la magia dei libri. La bibliografia è disponibile online su https://biblioinrete.comperio.it/ e nelle sedi della Rete Bibliotecaria Vicentina.

CONCERTI NELLA VELA DEL TETRO COMUNALE

CONCERTI HAPPY HOUR (Ingresso gratuito)

mercoledì 20 maggio

ore 19.30 | Teatro Comunale – Vela

ÀRIA

In collaborazione con Bàcan

Giuditta Franco (voce), Edoardo Cian (chitarra), Giulio Tullio (trombone), Francesco Bordignon (contrabbasso), Francesco De Tuoni (batteria)

giovedì 21 maggio

ore 19.30 | Teatro Comunale – Vela

ANTONIO SCANNAPIECO QUINTET

In collaborazione con I-JAZZ

Antonio Scannapieco (tromba), Pasquale Geremia (sax tenore), Guglielmo Santimone (pianoforte), Giulio Scianatico (contrabbasso), Angelo Gregorio (batteria)

venerdì 22 maggio

ore 19.30 | Teatro Comunale – Vela

KOLOSSO

In collaborazione con I-JAZZ

Davide Angelica (chitarra, samples, direttore musicale), Salvatore Lauriola (basso elettrico, synth bass), Pierpaolo Zenni (tastiere, synth), Giuseppe Allotta (batteria), Gaetano Alfonsi (batteria elettronica, percussioni), Daniele Nasi (sax tenore, sax soprano), Federico Califano (sax alto), Gabriele Polimeni (tromba)

sabato 23 maggio

ore 19.30 | Teatro Comunale – Vela

ALESSIO ZORATTO QUARTET

In collaborazione con Bàcan

Alessio Zoratto (contrabbasso), Dario Ponara (vibrafono), Luca Zennaro (chitarra elettrica), Umberto Odone (batteria)

CONCERTI AFTER HOUR (Ingresso gratuito)

giovedì 21 maggio

ore 22.30 I Teatro Comunale – Vela

SEXTET QUARTET

In collaborazione con Bàcan

Lorenzo Cucco (sax tenore), Costantino Angelilli (chitarra), Christian Guidolin (contrabbasso), Gabriele Da Ros (batteria)

venerdì 22 maggio

ore 22.30 | Teatro Comunale – Vela

TAURN

In collaborazione con I-JAZZ

Vincenzo Bosco (pianoforte), Francesco Candelieri (batteria), Giuseppe Capriello (sax tenore), Raffaele Guandalini (contrabbasso), Simone Ielardi (chitarra elettrica)

sabato 23 maggio

ore 22.30 | Teatro Comunale – Vela

JAM PER MATTEO

Inoltre la Biblioteca Bertoliana propone un percorso di lettura dedicato al tema jazz.