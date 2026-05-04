Chiudono il cane nel bagagliaio per andare al cinema: denunciati due coniugi nel Bassanese
Hanno lasciato il proprio cane chiuso nel bagagliaio dell’auto per tutta la durata di un film, con i finestrini completamente sigillati. Per questo motivo due coniugi pensionati, residenti a Romano d’Ezzelino, sono stati denunciati per abbandono di animali.
L’episodio risale alla sera del 23 aprile a Bassano del Grappa, quando i carabinieri sono intervenuti accertando una situazione ritenuta incompatibile con il benessere dell’animale. Il cane era stato lasciato incustodito per un periodo prolungato all’interno del vano posteriore dell’auto, in condizioni definite di grave disagio.
A seguito degli accertamenti, nella giornata del 28 aprile i militari della stazione locale hanno deferito i due proprietari alla Procura della Repubblica di Vicenza. L’ipotesi di reato contestata è quella di abbandono di animali.
L’intervento rientra nell’attività di controllo e tutela del benessere animale portata avanti dall’Arma sul territorio.
Come previsto dalla legge, per i due indagati vale il principio di presunzione di innocenza: eventuali responsabilità saranno accertate in via definitiva solo con una sentenza irrevocabile di condanna.