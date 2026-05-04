Veneto – Precipita con il parapendio per circa 10 metri: grave un uomo, trasferito in terapia intensiva

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi a Pove del Grappa, dove un uomo è precipitato al suolo dopo un volo in parapendio. L’allarme è scattato intorno alle 14.43.

Secondo le prime informazioni, la caduta sarebbe avvenuta da un’altezza di circa dieci metri. L’uomo ha riportato traumi seri, in particolare alla colonna vertebrale, con possibile coinvolgimento del midollo spinale.

All’arrivo dei soccorsi del Suem 118, il ferito si presentava in condizioni critiche, con pressione molto bassa e segni di compromissione generale dell’organismo. Dopo le prime cure sul posto, è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Il paziente è stato ricoverato in terapia intensiva, dove si trova sotto stretta osservazione.