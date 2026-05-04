Veneto – Escursionista bloccato tra roccia e neve a 1.800 metri: recupero spettacolare col verricello

Alleghe (BL), 4 maggio 2026 – Attimi di forte apprensione nel primo pomeriggio lungo il sentiero 563, nella zona di Masarè, dove un escursionista è rimasto bloccato durante la salita verso Forcella Casamatta, impossibilitato a proseguire a causa di una ripida lingua di neve.

L’allarme è scattato intorno alle 14.20, quando è stato richiesto l’intervento dei soccorsi per un uomo in difficoltà in quota. Sul posto è stato immediatamente inviato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore.

Raggiunta la zona, l’equipaggio ha individuato con difficoltà l’escursionista, un 34enne di nazionalità francese, fermo in piedi tra roccia e neve a circa 1.800 metri di altitudine, in una posizione estremamente esposta.

A complicare le operazioni di soccorso il forte vento in quota, che ha reso impossibile l’atterraggio diretto. L’elicottero ha quindi fatto una prima sosta al Bivacco Casamatta, dove sono stati sbarcati il personale sanitario e l’attrezzatura necessaria.

Successivamente, il mezzo ha effettuato un’operazione di recupero con verricello: il tecnico di elisoccorso è stato calato sul posto con una fune di circa 10 metri. Raggiunto l’uomo, lo ha messo in sicurezza e lo ha accompagnato fino a un piccolo terrazzino roccioso più stabile, utile per le manovre di recupero.

Da lì l’escursionista è stato issato a bordo dell’elicottero e trasportato in sicurezza ad Alleghe. Le sue condizioni non risultano gravi, ma è stato comunque affidato ai controlli sanitari di rito.