Cina, esplode fabbrica di fuochi d’artificio: i video della devastazione. Decine di morti

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Una violenta esplosione ha devastato una fabbrica di fuochi d’artificio nella provincia cinese dello Hunan, causando la morte di 26 persone e il ferimento di altre 61. Lo riportano i media statali, che parlano di uno degli incidenti più gravi degli ultimi mesi nel settore.

L’esplosione è avvenuta nel pomeriggio di lunedì nello stabilimento Huasheng Fireworks, nella città di Liuyang, nel sud della Cina. Le operazioni di soccorso si sono concluse dopo ore di interventi intensi: oltre 1.500 operatori sono stati mobilitati, insieme a cani da ricerca, droni e robot. Sette persone sono state estratte vive dalle macerie.

Per motivi di sicurezza, le autorità hanno evacuato tutti i residenti nel raggio di tre chilometri dalla fabbrica. Durante le operazioni, particolare attenzione è stata rivolta a due magazzini di polvere da sparo presenti nell’area, considerati ad alto rischio. I soccorritori hanno anche umidificato la zona per prevenire ulteriori esplosioni.

L’impatto della deflagrazione è stato devastante: finestre infrante, strutture danneggiate e detriti proiettati a grande distanza. Alcuni edifici residenziali nelle vicinanze hanno riportato gravi danni, con infissi deformati e porte divelte dalla forza dell’onda d’urto.

I feriti, di età compresa tra i 20 e i 60 anni, hanno riportato in diversi casi fratture causate dai detriti. Intanto la polizia ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente e ha adottato misure nei confronti dei responsabili dell’azienda.

Il presidente Xi Jinping ha chiesto il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un’indagine approfondita per accertare eventuali responsabilità. Le autorità locali hanno inoltre fatto sapere che i livelli di qualità dell’aria e dell’acqua nell’area risultano, al momento, nella norma.

Liuyang è conosciuta come uno dei principali centri mondiali per la produzione di fuochi d’artificio, un settore in cui incidenti simili, spesso mortali, non sono purtroppo rari. Solo lo scorso febbraio, un’esplosione in un negozio di fuochi d’artificio nella provincia di Hubei aveva causato 12 vittime.

Tra i residenti resta la paura: alcuni hanno abbandonato le proprie case dopo l’accaduto, mentre altri raccontano di danni ingenti e strade rese impraticabili dai detriti.