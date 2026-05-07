Il gatto ti ignora? Non sempre è disinteresse: i consigli per rafforzare il legame con il tuo felino

di Giuseppe Balsamo

Molti proprietari di gatti hanno la sensazione di essere ignorati dai propri animali domestici. Secondo uno studio condotto da MMR Research per conto di Mars, circa due terzi dei possessori di gatti dichiarano di sentirsi poco considerati dal proprio felino.

In realtà, il comportamento dei gatti è spesso frainteso. Quando un gatto appare distante o non risponde ai richiami, non si tratta necessariamente di rifiuto o disinteresse verso l’essere umano. I felini, infatti, hanno modalità relazionali molto diverse rispetto ai cani: sono più indipendenti, selettivi nei legami, osservatori e generalmente più discreti.

Questo non significa però che non siano affettivi. La relazione con l’essere umano esiste, ma si esprime in modo meno diretto e più sottile. Anche la disponibilità al contatto fisico varia da soggetto a soggetto e dipende dal temperamento individuale e dal livello di socializzazione. Un gatto cresciuto con poco contatto umano o con esperienze di vita in strada tende, ad esempio, a mostrarsi più diffidente e meno incline alle coccole.

Come migliorare il rapporto con il gatto

Per rafforzare il legame con il proprio animale, la regola principale è evitare atteggiamenti invadenti. Il gatto non dovrebbe essere forzato al contatto: è preferibile che sia lui ad avvicinarsi spontaneamente. Un approccio troppo diretto può essere percepito come una minaccia, soprattutto nei momenti di riposo.

Un metodo efficace consiste nel condividere la presenza senza pressione: sedersi vicino al luogo in cui il gatto si riposa, senza parlargli o cercare subito il contatto. In questo modo si stimola la sua curiosità naturale. Sarà il gatto, a quel punto, ad avvicinarsi, annusare o strusciarsi contro la persona.

Solo dopo questo avvicinamento spontaneo è possibile introdurre un contatto leggero, come una carezza o un piccolo premio alimentare, così da associare l’interazione a un’esperienza positiva.

Un altro elemento fondamentale è la routine: parlare regolarmente al gatto, giocare con lui ogni giorno e mantenere orari stabili per i pasti aiuta a costruire un senso di sicurezza e fiducia. Anche la somministrazione del cibo può diventare un momento di relazione, rafforzando il legame attraverso la ripetizione di gesti prevedibili e positivi.

Nel tempo, questi comportamenti contribuiscono a creare una relazione più solida, basata sul rispetto dei tempi e degli spazi del gatto, piuttosto che sull’imposizione del contatto umano.