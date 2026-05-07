La cantante Bonnie Tyler, icona degli anni ’80, operata d’urgenza in Portogallo

Giuseppe Balsamo – redazione web

Faro (Portogallo) – Bonnie Tyler, 74 anni, è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale di Faro, in Portogallo, dopo un improvviso intervento chirurgico all’intestino. La cantante gallese, icona della musica degli anni ’80, si sta riprendendo dopo l’operazione, che secondo quanto comunicato dal suo entourage sarebbe “andata bene”.

L’artista si trovava nel Paese, dove possiede una residenza, quando si è reso necessario il ricovero e il successivo intervento chirurgico d’urgenza. L’episodio è stato reso noto attraverso un aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale della cantante nella giornata di mercoledì 6 maggio.

Intervento riuscito e fase di recupero

Il team della cantante ha rassicurato sulle sue condizioni, spiegando che l’operazione è stata completata con successo e che Bonnie Tyler è ora in fase di recupero. Non sono stati però forniti ulteriori dettagli clinici sul quadro medico o sulle cause che hanno reso necessario l’intervento.

Nel comunicato si sottolinea inoltre la consapevolezza dell’apprensione tra fan, amici e familiari, accompagnata dall’augurio di una “rapida e completa guarigione”.

Nessun dettaglio aggiuntivo sullo stato di salute

I rappresentanti della cantante non hanno rilasciato ulteriori informazioni sulle sue condizioni attuali, mantenendo il massimo riserbo. Anche fonti vicine all’artista non hanno diffuso aggiornamenti più specifici, mentre la notizia ha rapidamente fatto il giro dei media internazionali.

Una carriera lunga oltre cinquant’anni

Nata come Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler ha raggiunto il successo negli anni ’70 con brani come Lost in France e It’s a Heartache, prima della consacrazione mondiale arrivata nel 1983 con l’album Faster Than the Speed of Night.

Tra i suoi successi più celebri figurano brani diventati iconici come Total Eclipse of the Heart e Holding Out for a Hero, che hanno attraversato generazioni restando ancora oggi molto ascoltati.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato 18 album in studio e rappresentato il Regno Unito all’Eurovision Song Contest nel 2013 con il brano Believe in Me, classificandosi al 19° posto.

Il suo ultimo lavoro discografico, The Best Is Yet to Come, è uscito nel 2021.