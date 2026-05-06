Frode fiscale da milioni di euro: arrestati marito e moglie

6 MAGGIO, NORDEST –

Blitz coordinato dalla Procura della Repubblica di Bergamo stamattina, che ha portato a 4 misure cautelari, sequestri per 8,6 milioni di euro e perquisizioni domiciliari in diverse imprese, condotte anche con l’ausilio di unità cinofile specializzate nella ricerca di denaro contante. Nel mirino 41 persone indagate e 9 società, per un business illecito che si diramava tra le province di Brescia e Bergamo. Al centro dell’intera operazione una coppia di coniugi di origine cinese, residenti a Grumello del Monte (Bg): entrambi arrestati, ora lui è in carcere, lei agli arresti domiciliari. Queste società emettevano fatture false a beneficio di diverse aziende clienti che si trovano nei territori di Brescia e Bergamo.





