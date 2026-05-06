Perseguita la ex sui social e detiene armi improprie: arrestato
VICENZA, 6 MAGGIO 2026 – I Carabinieri della Stazione di Vicenza hanno arrestato un cittadino italiano di 22 anni, residente a Isola Vicentina, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa da
Tribunale di Vicenza per i reati di atti persecutori, diffamazione via social e minaccia aggravata. L’operazione rappresenta l’epilogo di una serrata attività investigativa avviata a seguito della
denuncia sporta da una diciannovenne residente nel capoluogo, vittima da circa un anno di reiterate
condotte vessatorie. Lo scorso 13 aprile, i militari avevano già eseguito nei confronti dell’indagato
un decreto di perquisizione personale, domiciliare e informatica, rinvenendo nella sua disponibilità
uno storditore elettrico con relative cartucce e uno spray anti-aggressione non conforme alla
normativa, fatti che avevano portato al suo deferimento anche per detenzione abusiva di armi o
munizioni; contestualmente, all’uomo era stata notificata la misura cautelare del divieto di
avvicinamento alla parte offesa e ai suoi familiari con l’applicazione del braccialetto elettronico.
Tuttavia, l’indagato ha persistito nei propri propositi persecutori eludendo le restrizioni attraverso
l’uso della rete: negli ultimi giorni sono stati infatti individuati sulla piattaforma “Instagram” ulteriori
profili fittizi a lui riconducibili, contenenti dati della vittima e dei suoi congiunti associati a contenuti
diffamatori e sessualmente degradanti. Tale reiterazione della condotta, analizzata dai militari e dal
magistrato inquirente, ha evidenziato l’insufficienza delle misure meno afflittive precedentemente
adottate, portando alla richiesta e all’ottenimento dell’inasprimento della misura cautelare. Nella
serata di oggi, i Carabinieri hanno dunque rintracciato il ventiduenne presso la propria abitazione e,
dopo le formalità di rito, lo hanno accompagnato presso la locale Casa Circondariale a disposizione
dell’Autorità Giudiziaria.