Perseguita la ex sui social e detiene armi improprie: arrestato



VICENZA, 6 MAGGIO 2026 – I Carabinieri della Stazione di Vicenza hanno arrestato un cittadino italiano di 22 anni, residente a Isola Vicentina, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa da

Tribunale di Vicenza per i reati di atti persecutori, diffamazione via social e minaccia aggravata. L’operazione rappresenta l’epilogo di una serrata attività investigativa avviata a seguito della

denuncia sporta da una diciannovenne residente nel capoluogo, vittima da circa un anno di reiterate

condotte vessatorie. Lo scorso 13 aprile, i militari avevano già eseguito nei confronti dell’indagato

un decreto di perquisizione personale, domiciliare e informatica, rinvenendo nella sua disponibilità

uno storditore elettrico con relative cartucce e uno spray anti-aggressione non conforme alla

normativa, fatti che avevano portato al suo deferimento anche per detenzione abusiva di armi o

munizioni; contestualmente, all’uomo era stata notificata la misura cautelare del divieto di

avvicinamento alla parte offesa e ai suoi familiari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Tuttavia, l’indagato ha persistito nei propri propositi persecutori eludendo le restrizioni attraverso

l’uso della rete: negli ultimi giorni sono stati infatti individuati sulla piattaforma “Instagram” ulteriori

profili fittizi a lui riconducibili, contenenti dati della vittima e dei suoi congiunti associati a contenuti

diffamatori e sessualmente degradanti. Tale reiterazione della condotta, analizzata dai militari e dal

magistrato inquirente, ha evidenziato l’insufficienza delle misure meno afflittive precedentemente

adottate, portando alla richiesta e all’ottenimento dell’inasprimento della misura cautelare. Nella

serata di oggi, i Carabinieri hanno dunque rintracciato il ventiduenne presso la propria abitazione e,

dopo le formalità di rito, lo hanno accompagnato presso la locale Casa Circondariale a disposizione

dell’Autorità Giudiziaria.