Scontro tra due auto nel Padovano: ferite due donne, una estratta dalle lamiere

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Villafranca Padovana, ai confini con il comune di Mestrino. Poco prima delle 14, due auto si sono scontrate in via Balla, rendendo necessario un massiccio intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco partiti da Padova e dal distaccamento di Abano Terme, che hanno lavorato per liberare le conducenti rimaste bloccate all’interno dei veicoli dopo l’impatto.

Le due persone ferite, entrambe donne, sono state affidate al personale sanitario del Suem 118, intervenuto con due ambulanze ed eliambulanza. Dopo le prime cure sul posto, le ferite sono state trasportate negli ospedali di Padova e Cittadella.

Presenti anche gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e nella gestione della viabilità. Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.