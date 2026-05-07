Nord Est, donna con due figli e quattro cani sparisce nel nulla: ricerche in corso

Tarcento (Udine) – Si intensificano in Friuli Venezia Giulia le ricerche della mamma e dei due figli scomparsi da Piacenza lo scorso 20 aprile insieme ai loro quattro cani. Dopo il ritrovamento dell’auto della donna, è stato attivato a Tarcento un Posto di Comando Avanzato (PCA), con un campo base allestito nei pressi del parcheggio di via Monte Grappa, dove il veicolo è stato rinvenuto regolarmente parcheggiato.

La famiglia – composta da una donna di 49 anni e dai figli di 14 e 16 anni – risulta irreperibile da quasi tre settimane, mentre sul caso si concentra ora un’imponente macchina dei soccorsi coordinata dalla Prefettura di Udine.

L’auto, le celle telefoniche e il sospetto di un passaggio in zona

Il ritrovamento del veicolo ha rappresentato una svolta nelle indagini. L’auto era stata preparata per un viaggio con equipaggiamento da campeggio, dettaglio che si inserisce in un quadro già tracciato dagli investigatori: l’ultimo aggancio telefonico dei cellulari della famiglia è stato infatti registrato proprio nell’area del Tarcentino, prima dello spegnimento definitivo dei dispositivi.

Assieme alla famiglia viaggiavano anche quattro cani di taglia media, elemento che resta centrale nelle ricerche, anche nella speranza di eventuali segnalazioni da parte di escursionisti o residenti.

Imponente dispiegamento di forze

Le operazioni di ricerca coinvolgono un ampio schieramento di forze. Sono attivi:

i vigili del fuoco , con squadre a terra, droni e l’elicottero “Drago” decollato da Venezia;

, con squadre a terra, droni e l’elicottero “Drago” decollato da Venezia; il Soccorso Alpino e la Protezione Civile , impegnati nel controllo di sentieri e aree boschive;

e la , impegnati nel controllo di sentieri e aree boschive; i carabinieri del Comando provinciale di Piacenza, che seguono l’inchiesta principale in contatto con le autorità locali e con la cooperazione transfrontaliera slovena.

Le ricerche si stanno concentrando non solo nei centri abitati, ma anche in zone impervie e pareti rocciose, considerate la possibile destinazione in base alla passione della madre per l’arrampicata.

Nessuna pista esclusa

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: dall’allontanamento volontario a possibili difficoltà in montagna, fino a scenari più complessi ancora al vaglio degli investigatori. Il ritrovamento dell’auto a Tarcento rappresenta però il punto fermo più concreto dopo giorni di silenzio.

L’appello della famiglia

Da Piacenza resta forte l’appello dei familiari, che chiedono notizie della donna e dei due ragazzi. Il padre dei minori ha lanciato ripetuti inviti pubblici a mettersi in contatto con le autorità, sottolineando come la famiglia fosse partita con l’idea di una breve vacanza in campeggio.

Secondo quanto riferito, il rientro era previsto per il 24 aprile, ma già dal 20 i telefoni risultavano irraggiungibili. Il campeggio indicato come destinazione non avrebbe mai registrato né la presenza né una prenotazione.

L’ipotesi del proseguimento del viaggio

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, anche quella che la vacanza possa essere proseguita utilizzando un altro mezzo o con l’intervento di terzi. Tuttavia, alcuni elementi restano incongruenti: i ragazzi avrebbero dovuto tornare a scuola e la madre al lavoro nei giorni successivi alla partenza.

Le ricerche proseguono senza sosta, mentre il campo base di Tarcento diventa il nuovo centro operativo da cui si diramano tutte le attività di controllo del territorio.MODALITÀ SVILUPPATORE