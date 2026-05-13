Inaugurato il nuovo laboratorio di Scienze al liceo “G.G. Trissino”: un polo d’avanguardia

VALDAGNO 16 MAGGIO 2026 – Dalla teoria dei manuali alla pratica d’eccellenza: questa mattina al liceo “G.G. Trissino” di Valdagno è stato inaugurato un laboratorio di Scienze e Chimica radicalmente rinnovato. Una riqualificazione fortemente voluta dalla scuola e dalla Provincia di Vicenza, che l’ha finanziata con 168.000 euro, trasformando uno spazio didattico in una struttura all’avanguardia, capace di rispondere ai più elevati standard di sicurezza e innovazione.

Presenti al taglio del nastro il consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica Enrico Costa, la dirigente scolastica Maria Cristina Benetti, l’assessore alla Cultura del Comune di Valdagno Marco Gandini e una rappresentanza degli studenti e dei genitori, a dimostrazione di quanto l’intervento fosse atteso.

“Siamo partiti dall’esigenza di mettere in sicurezza il locale e siamo arrivati ad avere uno dei laboratori di scienze più all’avanguardia del vicentino -ha esordito con soddisfazione la preside Benetti- merito della sinergia tra scuola e Provincia, di un’amministrazione che ha saputo ascoltare le nostre esigenze e ha messo a disposizione sia i fondi che le competenze dei tecnici provinciali per offrire reali opportunità di formazione per i nostri studenti.”

“Ogni anno -ha sottolineato il consigliere Costa- mettiamo a bilancio un fondo di circa un milione di euro per interventi realizzati da vari istituti superiori vicentini di nostra competenza. La formula è semplice: la Provincia mette i soldi e la scuola interviene in maniera diretta, abbattendo i tempi di realizzazione. Il laboratorio che inauguriamo oggi è la dimostrazione che la formula funziona, soprattutto dove ci sono presidi determinati e concreti come la professoressa Benetti e dove l’intera struttura si adopera in maniera propositiva per raggiungere il risultato.”

“L’augurio -hanno concluso Costa e Gandini- è che anche grazie al nuovo laboratorio studenti e studentesse si appassionino alle scienze e al metodo scientifico”. Richiamando la massima di Confucio riportata nella porta di ingresso al laboratorio: “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”.

Sicurezza e tecnologia al servizio degli studenti

L’intervento si è reso necessario per adeguare i locali alla normativa antincendio, con particolare attenzione all’impiantistica. I lavori hanno incluso: il rifacimento completo degli impianti idrico-sanitario, elettrico e di adduzione gas; l’installazione di una nuova canna fumaria esterna in acciaio inox a doppia parete REI per l’aspirazione dei fumi; la posa di una nuova pavimentazione in gres e la ritinteggiatura dei locali.

Fin qui la parte strutturale, gestita dalla Provincia attraverso gli architetti Cristina Verlato e Roberta Menegon dell’Ufficio Tecnico per una spesa di 68.000 euro.

L’acquisto degli arredi e della strumentazione tecnica è stato invece gestito direttamente dalla scuola, grazie a un contributo straordinario di 100.000 euro da parte della Provincia. In particolare, i professori Silvia Zenere e Nicola Distefano hanno curato la progettazione e la scelta degli arredi, l’assistente tecnica Veronica Di Nitto si è occupata delle fasi di smantellamento e riallestimento del laboratorio e la DSGA Gabriella Rizzo ha gestito la parte amministrativa degli acquisti.

Nel dettaglio, il laboratorio è stato dotato di strumentazioni di eccellenza, tra cui una cappa di aspirazione fumi in materiale ignifugo adatta all’uso di solventi. I nuovi banchi da lavoro, sia centrali che a parete, presentano strutture in acciaio inox e piani in gres monolitico antiacido, completi di becchi bunsen e moduli sottopiano estraibili su ruote per la massima flessibilità didattica.

Una risorsa per il territorio

Lo studio delle discipline scientifiche attraverso la pratica laboratoriale a supporto di solide conoscenze teoriche è di assoluta importanza, soprattutto nei licei ad indirizzo Scientifico e ad indirizzo Scientifico con opzione Scienze Applicate.

Il laboratorio sarà ovviamente utilizzato da tutti gli indirizzi del Liceo “G.G. Trissino” per lezioni curricolari, progetti extrascolastici ed anche per attività di orientamento che il liceo organizza ogni anno per le scuole secondarie di primo grado della vallata.

Con questa inaugurazione, i licei di Valdagno hanno confermato il proprio impegno verso una didattica di qualità, volta a formare giovani consapevoli e preparati.

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Provincia di Vicenza

Ufficio Stampa