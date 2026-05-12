Sostenibilità, finanziamento ESG da 10 milioni di euro per Acque del Chiampo

Arzignano, 12 maggio 2026 – Supportare la realizzazione del programma di investimenti previsto dal piano industriale di Acque del Chiampo, orientato al mantenimento dell’efficientamento della struttura idrico-fognaria del territorio vicentino: è questo il principale obiettivo del finanziamento ESG Linked dell’importo complessivo di 10 milioni di euro erogato da Crédit Agricole Italia.

Il finanziamento messo a disposizione prevede l’adeguamento delle condizioni economiche in funzione di Obiettivi di Performance di Sostenibilità, tramite la definizione di KPI ESG connessi ad un crescente utilizzo di energia da fonti rinnovabili e all’introduzione progressiva di dispositivi a supporto di un più efficiente utilizzo della risorsa idrica, finalizzati anche a monitoraggio e contenimento delle perdite.

«Questo finanziamento rappresenta per la nostra azienda un passaggio strategico – commenta Andrea Chiorboli, direttore generale di Acque del Chiampo – perché sostiene gli investimenti del Piano Industriale 2026–2028 con un’attenzione concreta alla sostenibilità. La struttura ESG è coerente con il nostro percorso e ci impegna su obiettivi misurabili, in particolare su energia da fonti rinnovabili ed efficienza della risorsa idrica. La collaborazione con Crédit Agricole Italia rafforza il nostro impegno per un servizio sempre più efficiente e attento all’ambiente e al territorio».