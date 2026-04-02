Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo: FC Arzignano Valchiampo in campo insieme a SGS Veneto e Autismo Triveneto

Calcio e inclusione: questo il focus dell’allenamento tenutosi ieri pomeriggio, mercoledì 1 aprile, sul campo sintetico “Rino Cian Bastianello” di Arzignano. Un evento, nell’ambito del progetto “Calcio Integrato”, organizzato da SGS – Settore Giovanile e Scolastico – Veneto in collaborazione con FC Arzignano Valchiampo e Autismo Triveneto in occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’Autismo istituita dall’ONU. Grande l’emozione e la partecipazione dei ragazzi, all’insegna di quella condivisione che solo lo sport a volte può regalare. E grande anche la soddisfazione degli organizzatori: Andrea Zuliani, progetto Calcio Integrato FC Arzignano Valchiampo; Andrea Baldin, referente Veneto FIGC-SGS Social Football; Valter Bedin, coordinatore regionale SGS e Marianna Zarantonello, vicepresidente Autismo Triveneto Onlus. Il progetto, infatti, vede Arzignano capofila nel Triveneto e ambisce a diventare una buona pratica efficace ed efficiente per un calcio integrato al cento per cento e aperto a tutti, declinabile in tutte le realtà sportive.

“Questo progetto di calcio inclusivo con ragazzi autistici è partito due anni fa – spiega Marianna Zarantonello – mi sono mossa in prima persona perché anche io ho un figlio autistico che voleva giocare a calcio, ma non era semplice perché se a scuola hanno il sostegno tutte le ore nelle attività sportive, specie in sport di squadra, questo era difficile. Ad Arzignano ho trovato un giovane allenatore, Gianluca Tanello, che ha preso a cuore questa iniziativa. Nel 2024 il progetto è partito con tre ragazzi iscritti, ora ne contiamo una decina con porte aperte a chiunque volesse entrare”.

Prosegue Zarantonello: “Voglio ringraziare Baldin della FIGC perché ha lanciato questa idea per sensibilizzare il nostro progetto di inclusione, un’inclusione tra ragazzi neurotipici e neurodivergenti fatta per farli giocare assieme e non in spazi differenti. Con la nostra associazione, grazie anche all’aiuto della psicologa Sabrina Urbani, abbiamo formato altri quattro allenatori pronti alle esigenze dei ragazzi autistici che vivono l’allenamento al massimo delle loro possibilità ed escono dal campo col sorriso. I ragazzi sono di un’età compresa tra i 5 e i 12 anni. Quello che più ci piace sottolineare è il fatto che questo progetto è una ricchezza per tutti i ragazzi e le loro famiglie a conferma che il calcio è uno dei linguaggio universali della vita”.

Presenti anche una rappresentanza di calciatori della Prima Squadra FC Arzignano Valchiampo (Luigi Castegnaro, Mattia Damiani, Erald Lakti, Andrea Mattioli, Alessio Milillo, Mirco Moretti, Stefano Rossoni), il Direttore Generale del club Matteo Togni e gli amministratori locali: Giovanni Lovato, ex assessore allo sport di Arzignano; Filippo Negro, sindaco di Chiampo; Dino Magnabosco, sindaco di Montebello; Anita Perlotto, assessore al sociale di Montebello; Gabriele Tasso, sindaco di San Pietro Mussolino; Omar Trevisan, sindaco di Altissimo; Elisa Ferrari, sindaco di Crespadoro.

Arzignano dimostra con questo progetto il sogno diventato realtà di un calcio integrato al cento per cento e aperto a tutti: un calcio che non arricchisce solo i ragazzi autistici e le loro famiglie, ma anche i compagni di squadra.