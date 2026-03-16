Arzignano – Ora Puoi, la lista civica entra nella coalizione di Masiero Sindaco
Riceviamo e pubblichiamo questo comunicato sull’accordo programmatico siglato ieri 15 marzo fra la lista civica “Ora Puoi” e Riccardo Masiero, candidato sindaco ad Arzignano. Dopo che Riccardo Masiero si è candidato a sindaco di Arzignano e dopo l’appoggio ottenuto da Fratelli d’Italia e Forza Italia, arriva quindi anche l’appoggio della civica locale.
MASIERO SI IMPEGNA SUI 5 PUNTI PROGRAMMATICI DI ORA PUOI.
LA LISTA CIVICA ENTRA NELLA COALIZIONE DI MASIERO SINDACO
A seguito di un confronto serio e approfondito con Riccardo Masiero, è emersa una significativa convergenza sia sugli obiettivi sia sul metodo con cui affrontare le principali sfide amministrative che attendono la città di Arzignano. Il confronto si è sviluppato attorno alla definizione di alcune priorità programmatiche e alla condivisione di un metodo di lavoro improntato a serietà, concretezza e responsabilità amministrativa. Riteniamo infatti che un’amministrazione credibile debba fondarsi sulla
qualità delle persone, sulla solidità del programma e sulla capacità di interpretare con competenza le esigenze della comunità.
Nel corso dell’incontro abbiamo riscontrato una chiara sintonia su cinque ambiti programmatici che riteniamo centrali per il futuro della città:
- Tutela dell’ambiente e della salute, con particolare attenzione alla prevenzione
dei nuovi inquinanti emergenti, senza perdere di vista le criticità ambientali già note e
consolidate.
- Promozione di percorsi educativi nelle scuole dedicati all’educazione emotiva, al
rispetto e alla gentilezza.
- Introduzione di strumenti di partecipazione civica, come il bilancio partecipato,
per coinvolgere attivamente la cittadinanza nelle scelte amministrative.
- Sviluppo di una programmazione culturale e artistica diffusa sul territorio, con
particolare attenzione al protagonismo giovanile.
- Rafforzamento dei principi di trasparenza e merito nei processi di nomina e nelle
scelte amministrative.
Alla luce di questa convergenza programmatica, è stato concordato che due rappresentanti
della nostra Lista prenderanno parte alla fase di elaborazione del programma amministrativo,
contribuendo alla definizione delle linee guida che accompagneranno il futuro percorso per
Arzignano. Accanto ai contenuti, abbiamo particolarmente apprezzato lo stile e il metodo con cui si è sviluppato il confronto.
In Riccardo Masiero abbiamo riconosciuto una leadership improntata a equilibrio, serietà,
capacità di ascolto e determinazione, qualità che riteniamo possano rappresentare un valore
per la città. Il nostro impegno sarà quello di contribuire con responsabilità e concretezza alla costruzione di un progetto amministrativo solido, fondato sul merito, sulla buona amministrazione e sulla tutela del territorio e degli interessi della comunità arzignanese.