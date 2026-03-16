Arzignano – Ora Puoi, la lista civica entra nella coalizione di Masiero Sindaco

Riceviamo e pubblichiamo questo comunicato sull’accordo programmatico siglato ieri 15 marzo fra la lista civica “Ora Puoi” e Riccardo Masiero, candidato sindaco ad Arzignano. Dopo che Riccardo Masiero si è candidato a sindaco di Arzignano e dopo l’appoggio ottenuto da Fratelli d’Italia e Forza Italia, arriva quindi anche l’appoggio della civica locale.



MASIERO SI IMPEGNA SUI 5 PUNTI PROGRAMMATICI DI ORA PUOI.

LA LISTA CIVICA ENTRA NELLA COALIZIONE DI MASIERO SINDACO



A seguito di un confronto serio e approfondito con Riccardo Masiero, è emersa una significativa convergenza sia sugli obiettivi sia sul metodo con cui affrontare le principali sfide amministrative che attendono la città di Arzignano. Il confronto si è sviluppato attorno alla definizione di alcune priorità programmatiche e alla condivisione di un metodo di lavoro improntato a serietà, concretezza e responsabilità amministrativa. Riteniamo infatti che un’amministrazione credibile debba fondarsi sulla

qualità delle persone, sulla solidità del programma e sulla capacità di interpretare con competenza le esigenze della comunità.

Nel corso dell’incontro abbiamo riscontrato una chiara sintonia su cinque ambiti programmatici che riteniamo centrali per il futuro della città: