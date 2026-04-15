Dodicesima Camminata per la Vita a Restena di Arzignano: in 1750 per una mattinata tra sport, natura e solidarietà

Si è svolta domenica 12 aprile a Restena di Arzignano la dodicesima edizione della Camminata per

la Vita, la passeggiata non competitiva organizzata dal Gruppo Giovani di Restena con la finalità di

raccogliere fondi a favore di Andos di Ovest Vicentino.

L’edizione di quest’anno ha superato le aspettative richiamando oltre 1.750 partecipanti: famiglie,

gruppi di amici, Nordic Walker e atleti di trail running che hanno potuto scegliere tra 3 percorsi (6,

12 e 20 Km), immersi nella natura delle tre valli interessate, passeggiando tra ruscelli e antichi

mulini della zona, trovando lungo il tragitto ristori apprezzati da tutti.

Mille settecento persone che hanno concretamente contribuito a raggiungere la somma di 6.300

euro che sono stati donati ad ANDOS di Ovest Vicentino per supportare iniziative e acquisto di

presidi medico chirurgici indispensabili alla cura e alla prevenzione del tumore al seno.

“Non avevamo mai ricevuto una somma di questo tipo, tutta assieme, a margine di un evento

sportivo” dice la Presidente di Andos di Ovest Vicentino Isabella Frigo. “Un onore per noi e per

tutte le donne che beneficeranno di questa donazione. Saranno soldi che contribuiranno

all’acquisto del mammografo CEM che doneremo alla Breast Unit diretta dal Dr. Graziano

Meneghini per sostenere l’attività del suo team nella diagnosi del tumore alla mammella. Da parte

mia e di tutte le volontarie Andos un ringraziamento sentito e commosso a tutti i partecipanti alla

12^ Camminata per la Vita”.

Soddisfatto anche il Gruppo Giovani di Restena, presieduto da Salvatore Pojana, che ha

organizzato in maniera minuziosa una giornata di sport e condivisione raggruppando numerosi

sponsor, tra cui Banca delle Terre Venete, Sea, Gymnasium wellness & Spa Clubs, Banca Fideuram

e CDC Group. Attenzione non solo alla beneficenza e alla prevenzione attraverso l’attività sportiva ma anche alla sostenibilità: per rendere più green l’iniziativa, il Gruppo Giovani Restena ha donato a tutti gli

iscritti un bicchiere logato “Acque del Chiampo” riutilizzabile e da consegnare ai punti ristoro

dislocati lungo il tragitto: meno rifiuti e un ricordo da portare a casa.