In Brasile lo “tsunami nel cielo”: la nube gigante che spaventa e affascina il mondo (i video impressionanti)

Non è fantascienza, né un effetto speciale generato dall’intelligenza artificiale. Quello ripreso dalle telecamere del telegiornale francese TF1 è un fenomeno reale e spettacolare: una nube che sembra un’enorme onda in arrivo, sospesa nel cielo e capace di estendersi per diversi chilometri.

Si chiama “arcus”, o più comunemente “roll cloud”, e il suo aspetto è tanto suggestivo quanto inquietante: una massa nuvolosa lunga e compatta che ricorda un vero e proprio tsunami atmosferico. L’ultimo episodio è stato osservato il 2 maggio su una spiaggia del Brasile, ma fenomeni simili sono stati segnalati anche in Portogallo la scorsa estate e in diverse altre parti del mondo.

Secondo gli esperti, la sua formazione è legata a particolari condizioni meteorologiche. Il calore e l’evaporazione dell’acqua marina generano condensazione sopra la superficie del mare, ma il vero motore del fenomeno è il cosiddetto “wind shear”, ovvero la presenza di venti che soffiano in direzioni diverse a differenti altitudini. Questa instabilità fa sì che la nube inizi a “arrotolarsi” su se stessa, assumendo la tipica forma cilindrica o a onda.

“In meteorologia questo fenomeno si chiama wind shear. In questo caso abbiamo venti che soffiano in direzioni diverse tra la base e la parte superiore della nube, ed è questo che la fa arrotolare”, spiega Sébastien Laflorencie, docente presso la Scuola Nazionale di Meteorologia.

Nel caso brasiliano, l’altezza della nube è stata stimata in circa un chilometro, pari a tre volte la Torre Eiffel impilate. Una misura impressionante per l’osservatore umano, ma considerata dagli esperti relativamente modesta nel contesto dei sistemi nuvolosi più estesi.

Fenomeni simili non sono rari: sono stati osservati anche in Australia, in Iraq e lungo le coste europee, tra cui Bretagna e regione dell’Aude in Francia. Nonostante ciò, gli studiosi precisano che non si tratta di eventi in aumento: la loro maggiore visibilità sarebbe legata soprattutto alla diffusione delle immagini sui social media e alla crescente capacità di documentazione.

Le “roll clouds” sono oggi ufficialmente riconosciute e inserite nell’Atlante delle Nubi dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, a conferma del loro interesse scientifico oltre che spettacolare.

Spettacolari, rare e spesso fraintese, queste nubi continuano a trasformare il cielo in uno scenario che oscilla tra meraviglia e inquietudine, ricordando quanto la meteorologia possa ancora sorprendere anche nell’era della tecnologia e delle previsioni avanzate.