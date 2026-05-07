Entra in casa di una donna, la rapina e la violenta: arrestato 21enne nordafricano che spacciava droga vicino alle scuole

Giuseppe Balsamo, redazione web

Un frammento di una banconota da 50 euro, rimasto tra le mani della vittima durante la colluttazione, avrebbe permesso ai carabinieri di chiudere il cerchio attorno a un 21enne di origini marocchine, ora in carcere con le accuse di rapina aggravata, violenza sessuale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dai carabinieri della Compagnia di Bovolone su disposizione del gip del tribunale di Verona, al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura scaligera.

I fatti risalgono allo scorso settembre, quando una pattuglia impegnata nei controlli del territorio intervenne per soccorrere una donna straniera che aveva denunciato di essere stata aggredita all’interno della propria abitazione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane si sarebbe introdotto in casa della vittima con un pretesto. Una volta all’interno, l’avrebbe rapinata del telefono cellulare e di 50 euro in contanti. Durante i momenti concitati dell’aggressione, la banconota si sarebbe lacerata. Successivamente, il 21enne avrebbe costretto la donna a subire atti sessuali, dai quali la vittima sarebbe riuscita a sottrarsi opponendo una forte resistenza e riuscendo infine a divincolarsi.

Determinanti per le indagini sono stati i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno collocato il giovane nei pressi dell’abitazione in un orario compatibile con quello dell’aggressione. A rafforzare ulteriormente il quadro indiziario è stato proprio il ritrovamento, nella disponibilità dell’indagato, della parte mancante della banconota da 50 euro, risultata perfettamente compatibile con il frammento rimasto alla donna.

Importanti anche le testimonianze di alcuni vicini di casa, che avevano riferito di aver sentito le urla della vittima durante l’aggressione.

Nel corso delle successive attività investigative, i carabinieri hanno inoltre documentato un’attività di spaccio di droga che il 21enne avrebbe svolto frequentemente nei pressi di scuole e parchi pubblici. Attraverso servizi di osservazione e pedinamento, i militari hanno recuperato 14 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per la vendita.

La Procura di Verona ha quindi richiesto la misura cautelare in carcere, ritenendola necessaria alla luce della presunta indole violenta e della spiccata pericolosità sociale attribuita al giovane. Il gip ha accolto la richiesta e il 21enne è stato trasferito nel carcere di Montorio, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Come previsto dalla legge, l’indagato deve considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.