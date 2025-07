Castelgomberto – Un ecocentro nuovo di zecca

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Castelgomberto può contare su un nuovo Ecocentro comunale, realizzato in via del Progresso 79 grazie a un finanziamento di 618.174 euro ottenuti nell’ambito del PNRR. L’opera è stata completata nei tempi previsti e rappresenta un importante passo avanti nella gestione sostenibile dei rifiuti a livello locale.

La struttura, moderna e pienamente operativa, è pensata per garantire efficienza, accessibilità e un servizio di alta qualità per i cittadini. Il sito è dotato di accesso con tessera, sistema di videosorveglianza, impianto fotovoltaico per l’autonomia energetica e una zona H24 per il conferimento continuativo di specifiche tipologie di rifiuto. La viabilità interna prevede percorsi separati per utenti e mezzi di servizio, con una zona filtro all’ingresso per evitare congestioni. I container sono collocati a livello ribassato per agevolare lo scarico, e non mancano aree dedicate ai RAEE professionali, ai beni riutilizzabili e alla raccolta di tessuti e materiali tessili.

“Dopo aver ottenuto i fondi del PNRR, non abbiamo perso tempo: abbiamo portato a termine un’infrastruttura utile, tecnologicamente avanzata e al servizio dell’intera comunità,” ha commentato il sindaco Davide Dorantani. “Il nuovo Ecocentro rappresenta un investimento duraturo per la sostenibilità e la qualità della vita nel nostro Comune.”

L’assessore ai Lavori Pubblici, Gastone Fanni, sottolinea: “Il nuovo Ecocentro di via del Progresso è un intervento strategico, capace di rispondere in modo duraturo alle esigenze di conferimento dei rifiuti, migliorando l’efficienza del servizio e promuovendo comportamenti sostenibili.”

Un’infrastruttura che accompagna Castelgomberto verso un futuro più moderno, efficiente e attento all’ambiente.