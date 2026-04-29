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29 Aprile 2026 - 17.41

La Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi è legge: sarà il 3 maggio

REDAZIONE
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AGI – Il Senato ha approvato all’unanimità, in via definitiva, il disegno di legge che istituisce per il 3 maggio la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.

Un lungo applauso ha accompagnato nell’Aula del Senato la lettura dei nomi di alcuni dei giornalisti uccisi negli anni dalla criminalità organizzata o in zone di guerra. Ivan Scalfarotto, senatore di Italia viva, durante la dichiarazione di voto ha citato Mauro De Mauro, Walter Tobagi, Carlo Casalegno, Giancarlo Siani, Mario Francese, Beppe Alfano, Mauro Rostagno, Giuseppe Fava, Giuseppe Impastato, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, Maria Grazia Cutuli, Almerigo Grilz e Antonio Russo. “Dovremmo proteggere la libertà di stampa e la professione dei giornalisti con grande attenzione. Lì sta la genesi della nostra libertà di cittadini”, ha affermato tra l’altro il senatore.

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