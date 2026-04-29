FUORIPORTA
29 Aprile 2026 - 18.08

Ville venete, ripensarle per rispondere all’overtourism

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Vale circa 630 milioni la ricchezza complessiva generata dalle attività che si svolgono nelle 4.243 ville venete censite tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, edificate tra il XV e il XVIII secolo, comprendendo fra esse iniziative agricole e agrindustriali (il 35% del fatturato), l’organizzazione di eventi (25%) e la ricettività turistica (21%).

Sono dati riportati da uno studio commissionato dall’Associazione ville venete a The European House-Ambrosetti e diffuso oggi, a Susegana (Treviso), nel corso del primo Forum nazionale sul turismo heritage e i patrimoni Unesco “Ville venete re-thinking”.
    Sul piano occupazionale, le persone impiegate nelle ville venete sono poco meno di 14mila, dato che raddoppia con l’indotto, fatto di figure professionali quali restauratori, artigiani, manutentori e professionisti della gestione del patrimonio.
    Il contributo che il sistema delle residenze storiche può portare al contenimento dell’overtourism è riflesso dalla loro caratteristica di essere presenti, in oltre la metà dei casi, in comuni con meno di 20mila abitanti, dunque di poter rappresentare elementi di attrattività in un contesto nazionale in cui il 75% degli arrivi turistici oggi insiste su appena il 13% della popolazione e con l’8% concentrato in provincia di Venezia.  Sotto il profilo degli oneri sostenuti dai proprietari, si stima che nel 2025 ciascuno di essi abbia affrontato sforzi finanziari medi di 110mila euro, con 143mila di interventi straordinari nell’ultimo decennio.
   ANSA VENETO

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Ville venete, ripensarle per rispondere all'overtourism | TViWeb Ville venete, ripensarle per rispondere all'overtourism | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy