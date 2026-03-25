Cortina in primavera: Pasqua sugli sci

Sull’onda dell’entusiasmo dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, Cortina d’Ampezzo arriva alle festività pasquali in uno dei momenti più interessanti della stagione: neve ancora in condizioni eccellenti grazie alle recenti nevicate, giornate più lunghe e la possibilità di sciare fino al 3 maggio sul Faloria e Col Gallina.

La stagione 2025/2026 si distingue indubbiamente anche per l’eredità lasciata dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, da poco conclusi, che hanno rafforzato il posizionamento internazionale della destinazione e contribuito a migliorare ulteriormente infrastrutture e servizi dell’intero comprensorio. Anche per questo l’attenzione sulla montagna e quell’immagine di piste perfette che sono state trasmesse in mondovisione sono ancora impresse nella mente dei numerosi spettatori che bramano di poter rivivere quelle stesse sensazioni in pista.

A Cortina, la primavera non segna la fine dello sci, ma il suo naturale prolungamento in una stagione che continua ad evolversi ed ampliarsi. Tra giornate lunghe, che consentono di sciare piacevolmente tutto il giorno, neve perfetta e la possibilità di godere la montagna con un ritmo più lento, marzo è la nuova stagione per gustare lo sci.

Grazie anche alle ultime precipitazioni il comprensorio di Cortina Skiworld, sta mantenendo standard elevati in fatto di manto nevoso, anche nella fase finale della stagione.

A rendere ancora più interessante questo periodo è la possibilità di continuare a sciare ben oltre le festività: il Faloria, con i suoi 2.123 metri di quota, e il Col Gallina resteranno infatti aperti fino al 3 maggio 2026, con aprèski, musica e divertimento in quota, confermandosi come punto di riferimento per lo sci primaverile della Regina delle Dolomiti.

Il calendario delle chiusure del resto del comprensorio è invece definito per aree: Tofana resterà aperta fino al 12 aprile mentre Lagazuoi-5 Torri e Cristallo fino al 6 aprile.

A supportare questo periodo intervengono le promozioni di primavera di Cortina Skiworld, come la promozione Spring Days, pensate per incentivare soggiorni più lunghi e una fruizione più completa della destinazione.

Infine, per chi ama la montagna anche in estate, la riapertura della stagione è prevista per fine maggio, con l’impianto funivia Lagazuoi, per proseguire fino a metà ottobre. Tante le proposte dedicate per escursionisti e biker.