Thiene, attivo da oggi il nuovo Centro di Raccolta delle donazioni di sangue









6 MAGGIO, THIENE – È attivo da oggi presso il Centro Sanitario Polifunzionale Boldrini il nuovo Centro di Raccolta delle donazioni di sangue e plasma di Thiene, nei locali che già ospitavano il servizio e che negli ultimi mesi sono stati oggetto di una completa ristrutturazione, avviata all’inizio di dicembre e conclusa nei giorni scorsi.

L’intervento di riqualificazione, che si è sviluppato su una superficie complessiva di circa 350 metri quadri, ha visto il completo rifacimento dei rivestimenti e degli arredi, oltre ad un adeguamento impiantistico.

Il nuovo Centro Raccolta di Thiene si compone di un nuovo locale di accettazione e di uno spazio per la compilazione dei questionari di salute da parte dei donatori, che possono così contare ora su una maggiore privacy, una sala donazione con 6 poltrone, uno studio medico e un nuovo locale ristoro.



Nel 2025, il Centro Raccolta di Thiene ha registrato 6.450 donazioni, da parte di circa 4.100 donatori. Va sottolineato a questo riguardo che, nonostante i lavori di ristrutturazione, l’attività non è mai stata interrotta, grazie al trasferimento temporaneo in altri locali sempre all’interno del Boldrini.



«Vorrei ringraziare tutto il personale tecnico-infermieristico e amministrativo, il coordinatore dott. Salvatore Del Colle e i volontari che si sono prodigati per l’attivazione e la riapertura della nuova sede – commenta la dott.ssa Anna Colpo, che ha assunto proprio nella giornata odierna l’incarico di nuovo direttore dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’ULSS 7 Pedemontana – e la dott.ssa Dragone che mi ha preceduto alla direzione della Medicina Trasfusionale e che ha personalmente seguito il progetto».



«Il rinnovo del Centro di Raccolta di Thiene – sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana dott. Giovanni Carretta – conferma l’attenzione dell’Azienda per la donazione di sangue e l’impegno a sostenere i donatori, anche mettendo loro a disposizione locali più accoglienti e funzionali. Il territorio di Thiene è da sempre particolarmente sensibile sul tema e sono certo che questo nuovo intervento consentirà di rafforzare ulteriormente la collaborazione con i volontari».

I lavori sono stati realizzati nell’ambito di un più ampio intervento finanziato dal fondo PNRR che ha interessato il Boldrini per complessivi 1.480.000 mila euro, che aveva già visto il completamento della riqualificazione al secondo piano dell’area che ora ospita la Fisiokinesi Terapia e, al piano terra, la riqualificazione del Punto Prelievi.





Ufficio Stampa Azienda ULSS 7 Pedemontana