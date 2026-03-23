Giornata dei Colli Veneti, celebrata la primavera tra agriturismo, gusti e sapori locali

Domenica davvero speciale quella di ieri a Bassano del Grappa, protagonista della Giornata Regionale dei Colli Veneti, con un appuntamento speciale dedicato alla scoperta del territorio tra paesaggi collinari e tradizioni locali.

Nell’ambito della quinta Giornata dei Colli Veneti, infatti, è stata rinnovata la collaborazione tra Coldiretti, Campagna Amica e Scuola Nordic Walking Bassano, grazie al patrocinio del Comune di Bassano del Grappa. Un sodalizio importante, che ha permesso di realizzare l’entusiasmante passeggiata nella zona di San Michele fino alle Cascate del Silan, con il coinvolgimento dell’Agriturismo Mazzeracca, che ha proposto una deliziosa colazione dolce ed un ristoro al termine del percorso, a cura dell’Azienda Vignaioli Contra’ Soarda, a base di vini autoctoni, in particolare Vespaiolo, in abbinata a formaggi ed insaccati del territorio.

Tipicità enogastronomiche e territorio, quindi, si sono fusi nel primo weekend di primavera per vivere in modo lento l’ambiente e la campagna, grazie alla preziosa collaborazione delle aziende agricole locali. Oltre duecento i partecipanti all’evento, provenienti anche da fuori provincia di Vicenza, per scoprire un territorio ricco di sorprese ed opportunità. Lungo il percorso i partecipanti hanno potuto catturare momenti di relax da parte di oche, asini ed animali al pascolo.

Il presidente di Coldiretti Vicenza, Pietro Guderzo ha ringraziato per la rinnovata collaborazione la Scuola Nordic Walking Bassano e le aziende agricole che si sono prestate ad accogliere i numerosi partecipanti all’evento, ribadendo il ruolo strategico del mondo agricolo nel presidio del territorio. “Gli imprenditori agricoli, non vi sono dubbi – ha concluso Guderzo – si confermano quali custodi irrinunciabili della bellezza dell’ambiente e del territorio rurali, contribuendo alla manutenzione di boschi, pascoli e campi”. Un ringraziamento è stato espresso anche dall’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Bassano del Grappa, Giada Pontarollo.

—

Matteo Crestani

Giornalista