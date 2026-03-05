Varcate la soglia: domenica 8 marzo i proprietari delle più belle dimore venete accolgono di persona i visitatori



Visitare le dimore storiche rappresenta un’esperienza unica e affascinante, capace di far rivivere il passato e di offrire una prospettiva autentica sulla storia, sull’arte e sulle tradizioni di un territorio. Un’esperienza che non può che crescere quando si ha l’opportunità di essere accompagnati dai proprietari di queste residenze d’epoca.

Tutto questo sarà possibile domenica 8 marzo grazie all’evento “Dimore Amiche e i suoi Proprietari”, promosso da Veneto Segreto e Dimore Amiche del Veneto, che vedrà protagonisti sette edifici veneti straordinari aperti in contemporanea per far conoscere i grandi tesori che custodiscono: Villa Angarano Bianchi Michiel a Bassano del Grappa (Vicenza), Villa Priuli Crisanti in Val Liona (Vicenza), Parco Frassanelle a Rovolon (Padova), Villa Valmarana ai Nani a Vicenza, Castello di Thiene a Thiene (Vicenza), Villa Rosa a Tramonte (Padova) e Villa da Schio a Castelgomberto (Vicenza).

L’eccezionalità delle visite è data proprio dalla presenza dei loro proprietari: non semplicemente custodi di edifici antichi, ma veri e propri narratori di storie e tradizioni tramandate di generazione in generazione. La loro conoscenza diretta degli ambienti, degli arredi e degli eventi che hanno caratterizzato la vita della dimora consente ai visitatori di immergersi in un racconto vivo, ricco di dettagli e di aneddoti che altrimenti andrebbero perduti e che difficilmente potrebbero essere trasmessi attraverso una semplice visita guidata.

Oltre all’aspetto storico e culturale, la visita guidata dai proprietari offrirà un contatto umano speciale. Queste persone, infatti, spesso dedicano la loro vita alla conservazione del patrimonio familiare e alla valorizzazione della propria dimora, affrontando sfide importanti per mantenerne l’integrità e il fascino. Il loro entusiasmo e la loro passione diventano un ponte tra il passato e il presente, permettendo ai visitatori di comprendere meglio il valore e l’importanza della tutela del patrimonio storico.

Biglietto 15€ Adulti – 10€ Ridotto fino a 16 anniBiglietto cumulativo: chi nella stessa giornata visita una seconda dimora, avrà un biglietto scontato a €13,00 sulla seconda dimora, il ridotto a €8,00.Per informazioni e prenotazioni https://venetosegreto.com/

LE DIMORE

VICENZA (VI)Villa Angarano Bianchi Michiel – Bassano del Grappa (VI) Sito UNESCO dal 1996, la villa unisce le barchesse palladiane al corpo centrale settecentesco di Domenico Margutti. Immersa in un parco ottocentesco tra vigneti e il fiume Brenta, vanta una secolare storia al femminile, custodita oggi dalle cinque sorelle Bianchi Michiel. La visita permette di scoprire le antiche scuderie, i granai e la Cappella di Santa Maria Maddalena con le statue del Marinali. Turni di visita: 1° turno ore 10:00 – 2° turno ore 11:30 – 3° turno ore 14:30

Castello di Thiene – Thiene (VI) Il Castello di Thiene unisce l’anima di un palazzo veneziano a quella di una dimora fortificata. Accompagnati dai proprietari, i visitatori scopriranno sale monumentali decorate dai più celebri allievi di Paolo Veronese e le splendide scuderie settecentesche del Muttoni, attraversando ambienti privati dove il tempo sembra essersi fermato tra arredi d’epoca.

Turni di visita: 1° turno ore 10:00 – 2° turno ore 11:30 – 3° turno ore 14:00 – 4° turno ore 15:30

Villa da Schio – Castelgomberto (VI) Immersa in un monumentale giardino all’italiana, Villa da Schio è un capolavoro del Settecento che incanta per il suo scenografico sistema di fontane, canali e peschiere. Accompagnati dai proprietari, i visitatori esploreranno i grandi viali popolati dalle statue bibliche del Marinali e scopriranno la suggestiva grotta di Nettuno. Turni di visita: 1° turno ore 11:00 – 2° turno ore 14:00 – 3° turno ore 15:30

Villa Priuli Crisanti – Val Liona (VI) Antico nido militare trasformato tra il Cinquecento e il Seicento in villa veneta, Villa Priuli Crisanti poggia su fondamenta medievali nel cuore della Val Liona, immersa nel silenzio dei Colli Berici. Acquistata nel 2021 e oggetto di un meticoloso restauro biennale, la villa è oggi un piccolo tesoro architettonico restituito al territorio, storicamente fulcro di un’attiva azienda agricola. Turni di visita: 1° turno ore 11:30 – 2° turno ore 14:00 – 3° turno ore 15:30

Villa Valmarana ai Nani – Vicenza Universalmente considerata il vertice della pittura del Settecento, la Villa appartiene alla famiglia Valmarana da oltre tre secoli e ospita il più importante ciclo di affreschi di Giambattista e Giandomenico Tiepolo. La visita condotta dai proprietari offre un punto di vista intimo sulla Palazzina e sulla Foresteria, svelando aneddoti familiari e la celebre leggenda delle statue dei nani. Turni di visita: 1° turno ore 09:00 – 2° turno ore 10:00 – 3° turno ore 11:30 – 4° turno ore 14:30 – 5° turno ore 15:00 – 6° turno ore 16:30

PADOVA (PD)Parco Frassanelle – Rovolon (PD) Costruita nell’Ottocento dalla famiglia Papafava dei Carraresi, la villa è un eccelso esempio di stile neoclassico, preservato intatto negli arredi e nelle atmosfere originali. Il percorso svela il segreto più affascinante della tenuta: le incredibili grotte artificiali, tra le più grandi e suggestive d’Europa. Turni di visita: 1° turno ore 10:30 – 2° turno ore 14:30

Villa Rosa – Tramonte (PD) Adagiata sui pendii dei Colli Euganei, Villa Rosa conserva intatto il fascino della residenza nobile di campagna. La visita si snoda tra raffinati saloni con arredi d’epoca e il giardino panoramico, offrendo un incontro ravvicinato con la storia locale in un’atmosfera calda e autentica. Turni di visita: 1° turno ore 10:00 – 2° turno ore 11:30 – 3° turno ore 14:30

