Il 1° maggio è un ottimo pretesto per partire

1° Maggio. Il calendario ha deciso di regalarti un weekend lungo. La cosa più intelligente che puoi fare è non sprecarlo. Ad inizio maggio la Primavera dà il meglio di sé: i sentieri profumano, il mare inizia a richiamarci, i borghi non sono ancora stati invasi da nessuno. È esattamente il momento giusto per essere fuori, in movimento, con una guida che sa dove portarti e un gruppo con cui condividere il meglio.



Il primo maggio è ideale per gite fuori porta, visite a città d’arte o relax nella natura.

Ecco alcune idee specifiche per il primo maggio:

Natura e Relax: Il Giardino di Ninfa (Lazio) è una delle mete più affascinanti in primavera. Anche le passeggiate nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi o una visita al Parco Giardino Sigurtà sul Lago di Garda sono opzioni eccellenti.

Borghi e Cultura: Esplorare i borghi delle Langhe (La Morra, Barolo) in Piemonte, o visitare Matera e San Gimignano per un mix di storia e paesaggi.

Mare e Isole: Un anticipo d’estate in Costiera Amalfitana, Sicilia, Salento, o un salto alle isole Eolie (Lipari) o a Malta.

Città d’Arte: Roma, con i suoi parchi e musei aperti (MAXXI, Scuderie del Quirinale), offre moltissime attività, così come Firenze, Napoli e Torino.

Europa: Weekend a Parigi, Londra, o mete un po’ più distanti come Istanbul per un ponte alla scoperta di nuovi orizzonti.

Con i bambini: I parchi divertimento della Riviera Romagnola (Mirabilandia, Fiabilandia) o del Lago di Garda (Gardaland) sono perfetti per una vacanza in famiglia.

Il 1° maggio non è solo una festa. È un ottimo pretesto.