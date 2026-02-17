Cavallino-Treporti si conferma la prima spiaggia green del Veneto

Cavallino-Treporti si conferma la spiaggia green del Veneto e modello europeo di turismo sostenibile.

Se ne è parlato ieri, alla presenza del vicepresidente e assessore al Turismo, Lucas Pavanetto, a Casa Veneto, luogo simbolo dell’identità e della promozione istituzionale della Regione a Cortina d’Ampezzo durante i Giochi Invernali.

Cavallino-Treporti è la prima destinazione balneare del Mediterraneo a ottenere la certificazione del Global Sustainable Tourism Council. Un risultato che consolida il primato della località, prima spiaggia italiana certificata Gstc. Il riconoscimento attesta il rispetto dei 38 criteri e 174 indicatori previsti dagli standard globali di sostenibilità legati all’Agenda Onu 2030. Con una certificazione valida per tre anni, la destinazione prosegue il proprio impegno per consolidare e sviluppare politiche orientate alla sostenibilità. ANSA VENETO