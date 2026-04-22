Scoppia una bombola di gas: barbecue a fuoco

Divampa un incendio dal barbecue di un’abitazione situata in strada del Brolo, a Bassano del Grappa e le fiamme provocano l’esplosione di una delle bambole a gas che lo alimentavano.L’incidente si è verificato intorno alle 10.30. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta anche la Polizia, che per motivi di sicurezza ha chiuso la strada per permettere agli operatori del 115 di mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente dove vi è la presenza di altre bombole. ANSA VENETO