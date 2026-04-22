AMBIENTEVICENZA e PROVINCIA
22 Aprile 2026 - 17.15

Bonifica Miteni, il presidente Nardin ribadisce la posizione della Provincia: “L’acqua deve essere potabile”

REDAZIONE
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La posizione della Provincia di Vicenza in merito al sito ex Miteni è chiara: l’acqua deve essere potabile.

In seguito all’incontro che si è tenuto ieri mattina nella sede di Arpav e alle dichiarazioni della Rete No Pfas, in particolare delle Mamme no Pfas, è il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin che interviene in maniera decisa: “quello che chiedono le Mamme no Pfas lo chiediamo anche noi e lo pretendiamo da chi si è reso responsabile di uno degli inquinamento più gravi ed estesi mai avvenuti. Serve un progetto di bonifica e serve che l’acqua a valle del sito sia non solo pulita, ma potabile. Che rispetti cioè gli indicatori di potabilità così come stabiliti dalla normativa.”

“Siamo a fianco delle Mamme no Pfas -prosegue Nardin- e al fianco di chiunque sostenga le nostre richieste, che in più occasioni abbiamo ribadito alle quattro aziende ritenute responsabili dell’inquinamento. Con il Comune di Trissino siamo anche andati a Roma e lo abbiamo ribadito in tutte le sedi: non basta la messa in sicurezza, serve la bonifica e con questo obiettivo stiamo operando in tutti i tavoli di confronto.”

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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