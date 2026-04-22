Ruba in un negozio di abbigliamento e viene sorpresa dai Carabinieri: arrestata

Nella mattina di domenica scorsa, ad Altavilla Vicentina, i militari della locale Stazione Carabinieri,

hanno arrestato per furto aggravato T.A., 47enne nata ad Arzignano, senza fissa dimora e con precedenti di polizia. La donna, intorno alle ore 10, è stata individuata dai militari all’uscita di un negozio di scarpe in evidente stato di agitazione e con un rigonfiamento anomalo degli indumenti che ha indotto gli operanti a procedere a un controllo immediato. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire quattro paia

di scarpe, risultate rubate poco prima dall’esercizio commerciale; la refurtiva è stata interamente

recuperata e prontamente restituita al personale del punto vendita. L’arrestata è stata trattenuta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo. Nella giornata di ieri l’arresto è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Vicenza, che ha contestualmente disposto nei confronti della donna la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso la Stazione di Valdagno per tre giorni a settimana.