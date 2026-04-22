Momento storico a Montecchio: arriva la prima rassegna nazionale di Calcio Universale



Si terrà nei giorni 25 e 26 aprile 2026, tra Sovizzo e Montecchio Maggiore (Vicenza), la Prima Rassegna Nazionale di Calcio Universale EISI, un evento che rappresenta un momento storico per la promozione dello sport inclusivo in Italia.

La manifestazione segna infatti la prima presentazione ufficiale a livello nazionale del Calcio Universale EISI, una disciplina innovativa sviluppata secondo le linee guida dell’Ente Italiano Sport Inclusivi (EISI), riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico come Ente di Promozione Paralimpica.

Da anni impegnato nella diffusione dello sport accessibile, EISI promuove la pratica sportiva tra persone con e senza disabilità, valorizzando lo sport come strumento di inclusione sociale, autonomia e partecipazione attiva.

Il programma della rassegna

L’evento prenderà il via sabato 25 aprile 2026, dalle ore 14:00 alle 18:30, con i triangolari di qualificazione che si svolgeranno in contemporanea in due sedi:

gli impianti della Polisportiva Sovizzo

il Palazzetto Collodi di Montecchio Maggiore

Domenica 26 aprile 2026, dalle ore 10:00 alle 12:00, il Palazzetto Collodi ospiterà le finali nazionali e le premiazioni ufficiali.

La cerimonia conclusiva sarà arricchita dalla conduzione di Elisa Santucci, mentre il calcio d’inizio della finale sarà affidato a Julio González, atleta della Nazionale di calcio amputati.

Uno sport per tutti

Il Calcio Universale EISI rappresenta una riprogettazione del calcio a 5 secondo il modello del “Design for All”, con l’obiettivo di rendere il gioco accessibile e praticabile da chiunque. Nuove regole, ruoli e dinamiche permettono di valorizzare le diverse abilità dei partecipanti, promuovendo un’esperienza autenticamente inclusiva.

Alla rassegna prenderanno parte diverse realtà sportive provenienti dal territorio vicentino, oltre che da Emilia-Romagna e Lombardia, tutte impegnate nello sviluppo e nella diffusione di questo innovativo modello sportivo.

L’iniziativa, promossa da EISI, è organizzata dall’ASD Universal Sport Sovizzo, con la collaborazione dell’Atletico Vicentino, e gode del patrocinio del Comune di Sovizzo e della Città di Montecchio Maggiore.





