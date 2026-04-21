Staffette: un weekend veneto di “tris”

Atletica Vicentina, Trevisatletica e Fiamme Oro Padova fanno tripletta nel campionato regionale di staffette che domenica, allo stadio delle Terme di Abano Terme (PD), lungo un’intera giornata di competizioni, ha visto in pista quasi 400 tra quartetti e terzetti, per un totale di oltre 1500 atleti-gara. L’Atletica Vicentina ha primeggiato con le due 4×100 e la 4×400 femminile assoluta. Trevisatletica è salita sul gradino più alto del podio con la 4×400 e la svedese (200-400-600-800) assoluta maschile, oltre che con la svedese (100-200-300-400) cadette. Tripletta interamente giovanile, invece, per le Fiamme Oro, prime con la 4×100 e la svedese cadetti e con la svedese (100-200-300-400) ragazzi. Ai padroni di casa della Vis Abano l’inedita staffetta 4×400 mista (due ragazzi e due ragazze) allievi. Molti i risultati di spicco, soprattutto a livello giovanile, per uno dei più attesi appuntamenti della stagione regionale su pista.

RISULTATI. MASCHILI. SETTORE ASSOLUTO 4×100: 1. Atl. Vicentina (Padovan, Quarshie, Avitabile, Fiorese) 41”49. 4×400: 1. Trevisatletica (De Lazzari, Pompei, Polo, Azzolina) 3’21”68. Svedese (200-400-600-800): 1. Trevisatletica (Masut, Bondì, Zanon, Rizzone) 4’36”46.

ALLIEVI. 4×400 mista: 1. Vis Abano (Porcellato, Zanon, Sinigaglia, Toma) 3’43”75.

SETTORE GIOVANILE. Cadetti. 4×100: 1. Fiamme Oro Padova (Boccardo, Ogbomo, Tresoldi, Melato) 45”06. Svedese (100-200-300-400): 1. Fiamme Oro Padova (Boccardo, Ogbomo, Tresoldi, Melato) 2’08”63. 3×1000: 1. Audace Noale (Spadari, Menegazzo, Pattaro) 8’31”34.

Ragazzi. 4×100: 1. Lib. Sanp (Osto, Carraro, Giora, Lunardon) 54”93. Svedese (100-200-300-400): 1. Fiamme Oro Padova (Marchese, Zan, Romano, Grassi) 2’37”16. 3×800: 1. Audace Noale (Polo, Tesser, Pattaro) 7’40”48.

MASTER. 4×100. SM45: 1. Virtus Este (Nalin, Soffiato, Dotto, Zatti) 51”54. SM55: 1. Atl. San Biagio (Carniato, Casco, Stefani, Parro) 51”10. SM70: 1. Virtus Este (Tinello, Dotto, Cavallini, Gallo) 59”33. 4×400. SM45: 1. Spak4 Padova (Toniolo, Donà, Nicolli, Berton) 4’16”92.

FEMMINILI. SETTORE ASSOLUTO. 4×100: 1. Atl. Vicentina (Tecchio, Copiello, Peron, Novello) 47”33. 4×400: 1. Atl. Vicentina (Pison, Dal Santo, Novello, Copiello) 3’54”22. Svedese (200-400-600-800): 1. Atl. Ponzano (Pozzobon, Bianchin, Zanardo, Durante) 5’22”26.

SETTORE GIOVANILE. Cadette. 4×100: 1. Atl. Valpolicella (Felice, Castellani, Lonardo, Omagbon) 49”99. Svedese (100-200-300-400): 1. Trevisatletica (Cernaz, Baccichetto, Cazzaro, Gerotto) 2’21”58. 3×1000: 1. Vis Abano (Berton, Reginato, Griggio) 9’44”37.

Ragazze. 4×100: 1. Pol. Gazzera Olimpia Chirignago (Ehiozee, Manoni, Ruffato, Capuzzo) 54”96. Svedese (100-200-300-400): 1. Pol. Gazzera Olimpia Chirignago (Ehiozee, Manoni, Granzotto, Capuzzo) 2’40”94. 3×800: 1. Atl. Ponzano (Granzotto, De Bortoli, Dardengo) 7’54”14.

MASTER. 4×100. SF40: 1. Atletica Stiore Treviso (Cibin, Menegaldo, Chinellato, Tognasca) 1’00”84. RISULTATI