Finale Coppa Veneto Promozione: il Berton Bolzano Vicentino sfida il Monselice a Mogliano Veneto

Mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 20:30, lo stadio comunale di Mogliano Veneto (TV) ospiterà la finale di Coppa Veneto categoria Promozione tra Monselice e Bolzano Vicentino.

Per Bolzano Vicentino sarà un evento di grande rilievo: numerosi concittadini seguiranno la squadra per sostenerla in questo momento speciale, rappresentando una festa per l’intera comunità. Una comunità che per il secondo anno è in finale del Trofeo Regione Veneto.

Alcuni pulmini sono stati organizzati per seguire la squadra e sostenerla nella trasferta nel Trevigiano.

Sarà una serata di sport e passione per tutto il territorio vicentino, con l’occasione di tifare e vivere insieme le emozioni del calcio locale e giovanile.