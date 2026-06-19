Giornalista di Antenna Tre aggredita da spacciatori nordafricani a Mestre durante un servizio

Una giornalista di Antenna Tre è stata aggredita mentre stava realizzando un servizio televisivo in via Piave, a Mestre. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio di giovedì 18 giugno, ha suscitato la ferma condanna del mondo dell’informazione e delle istituzioni regionali.

Secondo quanto ricostruito, la cronista Annamaria Parisi si trovava nella zona per svolgere un servizio giornalistico quando sarebbe stata avvicinata da due presunti pusher che l’hanno accusata di averli ripresi con la telecamera. Nonostante le rassicurazioni della giornalista, la situazione sarebbe rapidamente degenerata: prima gli insulti, poi le minacce, gli strattonamenti e infine un inseguimento.

La giornalista è riuscita a trovare riparo all’interno di una vicina pasticceria, da dove ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale che l’ha accompagnata fino alla sua auto e ha proceduto all’identificazione dei due uomini, descritti come cittadini nordafricani con precedenti legati a reati in materia di droga.

Sull’accaduto è intervenuto il Sindacato Giornalisti Veneto, che ha espresso vicinanza alla collega e ha evidenziato come l’episodio confermi le difficoltà e i rischi che spesso accompagnano il lavoro dei cronisti, soprattutto in contesti considerati particolarmente delicati come via Piave.

Il sindacato ha inoltre sottolineato come l’impiego di troupe composte da una sola persona possa aumentare l’esposizione dei giornalisti a situazioni di pericolo, rendendoli più vulnerabili a intimidazioni e aggressioni.

Anche il Comitato di redazione di Medianordest, gruppo editoriale di cui fa parte Antenna Tre, ha espresso piena solidarietà ad Annamaria Parisi. In una nota il Cdr ha definito quanto accaduto «un episodio grave e inaccettabile», evidenziando come un’aggressione a una giornalista durante l’esercizio della professione rappresenti non soltanto un atto di violenza contro una persona, ma anche un attacco alla libertà di informazione e al diritto dei cittadini a essere informati. Il comitato ha quindi auspicato che venga fatta piena luce sui fatti e che i responsabili siano perseguiti.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani.

«Quanto accaduto a Mestre è un episodio grave e inaccettabile che non può essere sottovalutato. Una giornalista è stata minacciata, aggredita e spintonata mentre svolgeva il proprio lavoro, esercitando quel diritto-dovere di informare che rappresenta uno dei pilastri di ogni società democratica», ha dichiarato Stefani, esprimendo vicinanza alla cronista.

Il presidente della Regione ha inoltre ringraziato gli agenti della Polizia Locale per il tempestivo intervento, auspicando che i responsabili vengano rapidamente chiamati a rispondere delle proprie azioni. «La libertà di informazione è una garanzia per tutti i cittadini e non può essere compressa o intimidita da alcuna forma di violenza», ha concluso.