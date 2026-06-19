San Bortolo, Maurizio De Luca nuovo direttore della Chirurgia Generale: ritorno a Vicenza dopo 12 anni

L’ULSS 8 Berica ha ufficializzato la nomina del dottor Maurizio De Luca come nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Si tratta di un ritorno significativo nel capoluogo berico per uno specialista che ha già lavorato a lungo nella struttura vicentina, contribuendo alla crescita di alcuni dei principali settori chirurgici dell’ospedale.

Nato a Cercola, in provincia di Napoli, 59 anni, De Luca si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Napoli, dove ha poi conseguito con lode la specializzazione in Chirurgia Generale a indirizzo oncologico. Nel corso della sua carriera ha ulteriormente ampliato la propria formazione ottenendo tre master universitari di secondo livello in Chirurgia Toracica Oncologica all’Università di Torino, Chirurgia Bariatrica e Metabolica all’Università di Napoli e Chirurgia Epato-Pancreatico-Biliare all’Università di Verona.

Il nuovo direttore della Chirurgia Generale del San Bortolo vanta inoltre importanti esperienze internazionali, grazie a fellowship svolte presso il Mount Sinai Hospital di New York e l’Hospital Saint Pierre di Bruxelles. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e ha partecipato come relatore a decine di corsi e congressi nazionali e internazionali, affiancando all’attività clinica anche quella di tutor per gli atenei di Padova e Verona.

Una parte rilevante della sua carriera si è svolta proprio a Vicenza. Dal 2002 al 2014 ha infatti lavorato all’allora ULSS 6, distinguendosi in settori ad alta specializzazione come la chirurgia oncologica, la chirurgia toracica, la chirurgia d’urgenza e del trauma, la chirurgia metabolico-bariatrica e la chirurgia dei trapianti di rene.

Successivamente ha assunto incarichi di crescente responsabilità. Dal 2014 al 2021 è stato direttore della Chirurgia Generale dell’ospedale di Montebelluna, nell’ULSS 2 Marca Trevigiana, guidando contemporaneamente il Dipartimento Chirurgico Strutturale di Montebelluna e Castelfranco Veneto e ricoprendo anche la direzione ad interim della Chirurgia Generale di Castelfranco Veneto.

Dal 2021 a oggi ha invece diretto la Chirurgia Generale degli ospedali di Rovigo e Trecenta, nell’ULSS 5 Polesana, svolgendo parallelamente il ruolo di direttore del Dipartimento Chirurgico Strutturale che riunisce le aree chirurgiche di Rovigo, Trecenta e Adria.

A livello nazionale De Luca è considerato una figura di riferimento nel panorama chirurgico italiano, grazie ai numerosi incarichi di coordinamento, presidenza e docenza all’interno di network scientifici di eccellenza e alla costante presenza nei principali congressi dedicati alla chirurgia generale, oncologica e metabolica.

«Ritorno al San Bortolo con una grande motivazione, in un ospedale dove ho trascorso una parte molto importante della mia carriera e dove lavorano molti colleghi che già conosco – ha dichiarato il dottor De Luca –. La Chirurgia di Vicenza continuerà a investire sulla sua storica vocazione oncologica mini-invasiva, consolidando un modello fondato su qualità, appropriatezza, trasparenza e misurazione degli esiti clinici, nel pieno rispetto delle migliori evidenze scientifiche e delle linee guida internazionali. Al tempo stesso, il potenziamento dell’attività chirurgica riguarderà anche settori fondamentali come la chirurgia del trauma e delle urgenze, la chirurgia di parete e la chirurgia bariatrica-metabolica, per rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni di salute della popolazione».

Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale dell’ULSS 8 Berica, Peter Assembergs: «Do il benvenuto a nome di tutta l’Azienda al dottor De Luca. Con la sua competenza clinica e le sue esperienze precedenti come primario saprà portare un contributo importante alla crescita della Chirurgia Generale del San Bortolo di Vicenza».