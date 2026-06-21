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21 Giugno 2026 - 15.32

Jesolo, auto nel Sile: morto il conducente

REDAZIONE
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I Vigili del fuoco sono al lavoro a Jesolo, in provincia di Venezia, dalle ore 11:30 in via Drago, all’altezza del ponte di via Adriatico, per un’autovettura finita nelle acque del fiume Sile.

Alcune persone presenti sul posto hanno tentato di raggiungere il veicolo tuffandosi in acqua, senza però riuscire a individuare eventuali occupanti. L’auto è poi affondata completamente.

Le ricerche, condotte dai Vigili del fuoco di Jesolo con l’elicottero Drago del Reparto Volo di Venezia e un sommozzatore a bordo, hanno portato al recupero di una persona. I sanitari ne hanno constatato il decesso.

Sono in corso le verifiche dei sommozzatori del nucleo regionale, giunti da Vicenza, per escludere la presenza di altre persone coinvolte.

Forze dell’ordine sul posto per i rilievi.

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