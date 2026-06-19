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19 Giugno 2026 - 9.45

Morto Thierry Parmentier, coreografo e insegnante che ha lasciato il segno nel Vicentino

REDAZIONE
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Il mondo della danza e dello spettacolo perde una figura di grande sensibilità artistica. Si è spento all’età di 74 anni Thierry Parmentier, danzatore, coreografo e insegnante che da molti anni viveva nel Vicentino, dove aveva sviluppato una parte importante della propria carriera professionale e umana.

Nato a Bruxelles, Parmentier aveva iniziato il suo percorso artistico lavorando con compagnie internazionali tra Belgio, Francia e Spagna, portando il suo talento sui palcoscenici di numerosi Paesi. Dopo aver viaggiato a lungo come danzatore, nel 1986 aveva scelto l’Italia per intraprendere una nuova fase della sua attività, dedicandosi principalmente alla coreografia.

Nel corso degli anni aveva collaborato con diverse compagnie di danza del Veneto e con registi impegnati nel teatro e nell’opera lirica, contribuendo alla realizzazione di numerosi progetti artistici.

Artista poliedrico e originale, Parmentier aveva saputo esprimersi in molteplici ambiti creativi. Oltre all’attività di coreografo, era stato performer, regista e costumista, distinguendosi per una ricerca artistica personale e innovativa.

Grande importanza aveva avuto anche il suo impegno nella formazione. Per anni aveva insegnato danza contemporanea, trasmettendo esperienza e passione a generazioni di allievi, e si era dedicato inoltre alla danza terapia, disciplina nella quale aveva unito arte, espressione corporea e benessere della persona.

La sua scomparsa lascia un segno profondo nel panorama culturale veneto e in quanti hanno avuto l’opportunità di lavorare, studiare o condividere con lui un percorso artistico.

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