Stato di attenzione per il rischio ondate di calore



VICENZA 19 GIUGNO – Il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato per l’area che riguarda anche Vicenza lo stato di attenzione (giallo) per il rischio di ondate di calore almeno fino a sabato 20 giugno. Le previsioni meteorologiche per oggi e domani indicano infatti caldo, con disagio fisico intenso, su tutta la Regione.Si raccomanda, quindi, in particolare a persone anziane, bambini, donne in gravidanza e persone affette da patologie, di evitare esposizioni prolungate all’aperto nelle ore più calde della giornata e di ridurre lo svolgimento di attività fisiche affaticanti.Per anziani e persone sole è a disposizione lo sportello telefonico del Comune di Vicenza “Vicenza solidale”, utile per avere un supporto e informazioni utili, oltre che l’indicazione dei centri civici dotati di climatizzazione. Lo sportello si può contattare al numero 0444221020, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.Tra gli interventi previsti, oltre alla compagnia telefonica e l’aiuto per il primo accesso ai servizi sociali, si possono richiedere informazioni sui servizi per le persone anziane o particolarmente fragili nel periodo estivo o in caso di situazioni di emergenza. Si possono ottenere informazioni in merito alle attività aggregative, culturali e sociali che vengono proposte nei centri per anziani della città, conoscerne gli orari di apertura e i servizi offerti, tenuto conto che tutti sono muniti di impianto di aria condizionata.Si ricorda che le ondate di calore possono favorire anche l’aumento della concentrazione nell’aria di ozono, con possibili disagi per le persone più fragili. Per conoscere i livelli di ozono durante il periodo estivo, è possibile consultare le pagine Previsione Ozono e Qualità dell’aria – Dati in diretta in cui l’Arpav pubblica giornalmente i valori rilevati dalle centraline.Inoltre, come disposto dalla Regione del Veneto, fino al 31 agosto anche a Vicenza vige il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12:30 alle 16, nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, limitatamente ai giorni e alle aree con un livello di rischio alto.



Maggiori informazioniSportello solidale: https://www.comune.vicenza.it/Vivere-il-comune/Luoghi/Sportello-Vicenza-Solidale

Informazioni al pubblico sul livello di ozono: https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/informazione-al-pubblico-sui-livelli-di-ozono

Ordinanza della Regine del Veneto: https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=584835