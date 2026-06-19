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19 Giugno 2026 - 11.59

Musica e solidarietà a Schio: il Concerto di San Pietro per il restauro del Duomo

REDAZIONE
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Un sodalizio straordinario tra grandi interpreti internazionali e la valorizzazione del patrimonio storico locale animerà la serata di venerdì 26 giugno.

Un appuntamento imperdibile coniugherà l’eccellenza della musica classica con la tutela del patrimonio artistico del territorio. Venerdì 26 giugno, alle ore 20:30, la splendida cornice del Duomo di Schio ospiterà il suggestivo “Concerto di San Pietro”, un evento artistico di alto profilo interamente finalizzato a sostenere i lavori di restauro della storica struttura sacra.

La serata vedrà salire sul palco due musicisti di fama internazionale, capaci di dare vita a un connubio interpretativo di rara eleganza: il violinista Lucio Degani e l’arpista Paola Gregoric. Il repertorio, appositamente scelto per valorizzare l’acustica e la sacralità del luogo, prevede l’esecuzione di celebri pagine e capolavori di compositori immortali del calibro di J.S. Bach, P.A. Locatelli, Mascagni, E. Parish-Alvars, J. Massenet e N. Von Wilm.

L’iniziativa, che vanta il prestigioso patrocinio del Comune di Schio, si propone non solo come un momento culturale di assoluto rilievo, ma anche come un’importante occasione di coesione sociale. L’ingresso all’evento sarà libero e aperto a tutta la cittadinanza. Durante lo svolgimento del concerto, il pubblico avrà la possibilità di partecipare attivamente alla salvaguardia del proprio Duomo attraverso una raccolta di offerte libere, i cui proventi saranno interamente devoluti al fondo per il restauro dell’edificio.

Per maggiori informazioni sull’evento è possibile contattare il numero telefonico dedicato: 3475319123.

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