CRONACAVENETO
19 Giugno 2026 - 16.53

Gondoliere ferito cade nel Canal Grande dopo aver urtato una imbarcazione

Nicoletta Ugolini
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VENEZIA, 19 GIUGNO – Un gondoliere è stato trasportato all’ospedale di Venezia per controlli dopo aver battuto la testa ed essere finito nelle acque del Canale Grande, nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Lucia. L’incidente – ne dà notizia Ansa Veneto – è avvenuto intorno alle 11.30.
L’urto con un natante che transitava nel tratto del Canale, è avvenuto mentre il gondoliere stava manovrando, ha perso l’equilibrio, ha battuto il capo sulla gondola ed è poi finito in acqua. L’uomo è stato subito soccorso dall’ambulanza del Suem e degli agenti del Nucleo natanti della polizia locale di Venezia, per i rilievi e la ricostruzione.

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