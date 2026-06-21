Veneto, evacuato punto vendita Leroy a causa di sostanza irritante

I Vigili del fuoco di Venezia sono impegnati dalle ore 12 in via Enrico Mattei, presso il punto vendita Leroy Merlin di Marcon, in provincia di Venezia, a seguito della segnalazione di una sostanza irritante all’interno della struttura.

A scopo precauzionale l’edificio è stato evacuato su disposizione dei Vigili del fuoco. Sul posto operano le squadre della sede di Mestre, compreso il personale specializzato del nucleo NBCR – Nucleare Biologico Chimico Radiologico – per effettuare i rilievi necessari e individuare l’origine della sostanza.

Bilancio sanitario: 20 persone coinvolte. 4 sono state trasportate in ospedale per accertamenti, mentre altre 16 sono state medicate e tenute sotto osservazione sul posto dal personale del Suem 118.

L’intervento è tuttora in corso. Presenti anche le forze dell’ordine per gestire l’area e garantire la sicurezza.

Aggiornamenti seguiranno non appena disponibili i risultati dei rilievi del nucleo NBCR.