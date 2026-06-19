Magia al Castello di Romeo con Arsamanda e “L’elisir d’amore”. Appuntamento il 30 giugno

Il capolavoro del melodramma comico approda a Montecchio Maggiore il 30 giugno per una serata speciale all’insegna della musica, dell’amore e della solidarietà territoriale.

Nel suggestivo scenario storico del Castello di Romeo a Montecchio Maggiore (VI), l’estate culturale si accende con uno dei titoli più amati e brillanti del repertorio operistico italiano. Martedì 30 giugno 2026, alle ore 21:00, andrà in scena “L’elisir d’amore”, opera lirica in due atti composta da Gaetano Donizetti su libretto di Felice Romani.

La celebre e divertente vicenda che ruota attorno al timido Nemorino, alla ricca e capricciosa Adina e al carismatico ciarlatano Dulcamara con il suo magico filtro, viene riproposta al grande pubblico a cura dell’Associazione Culturale Artistica Arsamanda: l’Arte da Amare! APS. L’evento è inserito nella ricca programmazione di Estate in Scena 2026 e gode del patrocinio e del sostegno della Città di Montecchio Maggiore.

Un cast d’eccezione e un’importante produzione musicale

La serata si avvale di una squadra artistica e tecnica accuratamente selezionata per restituire tutta la freschezza e la vivacità della partitura donizettiana:

Il Cast dei Personaggi: * Adina: Paola Burato Nemorino: Mattia Pozzobon Belcore: Milo Buson Dulcamara: Maurizio Franceschetti Giannetta: Isabella Parodi

* Adina: Paola Burato Ensemble Musicali: I complessi vocali e strumentali saranno grandi protagonisti della messinscena. La componente strumentale è affidata alla Sonika Orchestra , guidata dal maestro concertatore Mauro Roveri , mentre gli interventi corali saranno eseguiti dal Coro Arsamanda , sotto la direzione della stessa Paola Burato.

I complessi vocali e strumentali saranno grandi protagonisti della messinscena. La componente strumentale è affidata alla , guidata dal maestro concertatore , mentre gli interventi corali saranno eseguiti dal , sotto la direzione della stessa Paola Burato. Team Creativo e di Supporto: La serata sarà presentata al pubblico da Maurizia Piva Silovich. La preparazione musicale al pianoforte è curata dal maestro Cristiano Zanellato, l’allestimento scenografico porta la firma di Sabrina Sgevano e M. Teresa Nardon, mentre il disegno luci (light designer) è affidato a Stefania Zanesco.

La realizzazione dell’evento è resa possibile anche grazie al contributo di importanti partner e sponsor locali: BVR Banca Veneto Centrale (Credito Cooperativo Italiano), Sorelle Ramonda, ISA e ASAC Veneto.

Biglietti, prevendite e logistica

Lo spettacolo si svolgerà interamente all’aperto nella splendida cornice del castello. Gli organizzatori comunicano che, in caso di maltempo, la rappresentazione sarà recuperata la sera successiva, mercoledì 1° luglio 2026, sempre alle ore 21:00.

I posti disponibili sono interamente numerati per garantire il massimo comfort agli spettatori. I dettagli della biglietteria sono i seguenti: