Arriva “La 5 Miglia Bassano”: otto chilometri attraverso le strade storiche della città

BASSANO, 19 GIUGNO – Nel cuore di Bassano del Grappa prende vita una manifestazione che unisce sport, territorio e atmosfera urbana, offrendo ai partecipanti l’occasione di vivere la città in modo dinamico e coinvolgente. L’appuntamento è per sabato 4 luglio 2026 a partire dalle ore 19.00 con “La 5 Miglia Bassano”, una corsa su strada di otto chilometri rivolta a 500 runners pensata per valorizzare il contesto urbano e storico della città, trasformando ogni chilometro in un’esperienza immersiva tra sport e paesaggio.

«Accogliamo con soddisfazione questa novità assoluta del calendario podistico, che unisce la bellezza dello sport e della corsa a quella della nostra città, percorsa attraverso i suoi scorci più suggestivi. Non potevamo che offrire il nostro pieno supporto, insieme a quello di tanti sponsor, all’iniziativa di un gruppo di ragazzi che hanno voluto lasciare un segno in città, ci auguriamo per molti anni, con passione ed entusiasmo. Sarà l’occasione per centinaia di persone di mettersi alla prova in un circuito cittadino disegnato alla perfezione per farne un’occasione di promozione del territorio» commentano all’unisono il Sindaco Nicola Finco e il Vice Sindaco con delega allo Sport Mariano Scotton.

La manifestazione è promossa dall’associazione Asd Bassano Run, un gruppo nato dalla passione per lo sport e dal desiderio di valorizzare il territorio di Bassano del Grappa: «Il nostro obiettivo – spiegano gli organizzatori Eyob Faniel, Denis Vidale e Jamal Yamoul– è creare un evento sportivo di qualità, capace di attrarre atleti e appassionati da tutta Italia e, in prospettiva, anche dall’estero. Vogliamo offrire una gara curata nei dettagli, tecnica e affidabile, in cui percorso, organizzazione e servizi contribuiscano a un’esperienza di corsa coinvolgente. Allo stesso tempo, puntiamo a trasmettere entusiasmo e senso di comunità, trasformando ogni evento in un momento di sport, condivisione e valorizzazione del territorio».

Il percorso si sviluppa attraverso alcuni dei luoghi più iconici del centro storico, trasformando la gara in un’esperienza capace di valorizzare la bellezza e l’identità di Bassano del Grappa. Partenza e arrivo sono previsti in Piazza Libertà, cuore pulsante della città, con passaggi suggestivi davanti alla Chiesa di San Giovanni e lungo il celebre Ponte Vecchio, simbolo storico bassanese.

Il tracciato attraversa inoltre il Ponte Nuovo, da cui si apre una vista unica sullo skyline cittadino e sulle montagne circostanti, per poi proseguire tra Via Angarano, Viale dei Martiri e Viale delle Fosse, alternando scorci storici, paesaggio e spazi urbani.

A completare il percorso, il passaggio nell’area di Palazzo Bonaguro contribuisce a creare una gara varia e scenografica, pensata non solo per chi ama la corsa, ma anche per chi desidera scoprire e vivere il fascino della città passo dopo passo.

Le iscrizioni sono aperte tramite il sito: www.asdbassanorun.it

Mini 5 Miglia – La corsa delle famiglie

Alla gara principale si affiancherà in parallelo “La Mini 5 Miglia”, una corsa ludico-motoria pensata per far vivere a genitori e bambini l’emozione dell’evento in un’atmosfera di divertimento, sport e condivisione.

La partenza è prevista per le ore 18.00 di sabato 4 luglio 2026 da Piazza Libertà, poco prima della partenza de La 5 Miglia.

L’iniziativa è aperta a famiglie con bambini dalla prima alla quinta elementare e rappresenta un’occasione speciale per trascorrere insieme una serata all’insegna del movimento e del divertimento nel cuore della città.

Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di 150 posti con il versamento di una quota pari a 10 euro per nucleo familiare.

La registrazione online dovrà essere confermata e la quota di partecipazione versata presso i desk dell’organizzazione in piazza Garibaldi il giorno dell’evento, entro le ore 17.00.