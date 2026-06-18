Meteo Veneto – Weekend di fuoco: temperature in impennata e caldo oltre la media

Caldo in aumento sul Veneto: nel weekend temperature ben oltre la media

L’anticiclone subtropicale africano si estenderà gradualmente verso il Veneto nei prossimi giorni, portando condizioni di tempo stabile e un progressivo aumento delle temperature. Il caldo sarà l’elemento meteorologico dominante fino al fine settimana, con valori che si porteranno al di sopra delle medie stagionali e che potranno risultare particolarmente elevati tra sabato e domenica.

Giovedì 18 giugno

La giornata si presenterà con cielo sereno o poco nuvoloso. Sui settori orientali potranno transitare a tratti velature e nubi medio-alte senza conseguenze sul tempo.

Le precipitazioni saranno assenti su tutto il territorio regionale. Le temperature risulteranno in leggero o moderato aumento rispetto a mercoledì, attestandosi già su valori superiori alla media del periodo. I venti saranno deboli o moderati a direzione variabile, con il consueto regime di brezza lungo la costa. Mare calmo.

Venerdì 19 giugno

Il tempo resterà stabile e soleggiato, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata.

Anche venerdì non sono previste precipitazioni. Le temperature continueranno a salire, facendo registrare un ulteriore aumento rispetto alla giornata precedente. I venti saranno deboli o moderati e a direzione variabile. Mare calmo.

Sabato 20 giugno

L’alta pressione garantirà ancora condizioni di piena stabilità atmosferica. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso e non sono previste precipitazioni.

Le temperature saranno in ulteriore aumento, con un clima sempre più caldo e valori diffusamente superiori alla norma stagionale.

Domenica 21 giugno

Il fine settimana si concluderà all’insegna del sole. Il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso e non sono attesi fenomeni di rilievo.

Le temperature continueranno a crescere, confermando l’ondata di caldo favorita dalla presenza dell’anticiclone africano. La sensazione di afa potrebbe accentuarsi soprattutto nelle aree di pianura e durante le ore più calde della giornata.