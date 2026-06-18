Meteo Veneto – Weekend di fuoco: temperature in impennata e caldo oltre la media
Caldo in aumento sul Veneto: nel weekend temperature ben oltre la media
L’anticiclone subtropicale africano si estenderà gradualmente verso il Veneto nei prossimi giorni, portando condizioni di tempo stabile e un progressivo aumento delle temperature. Il caldo sarà l’elemento meteorologico dominante fino al fine settimana, con valori che si porteranno al di sopra delle medie stagionali e che potranno risultare particolarmente elevati tra sabato e domenica.
Giovedì 18 giugno
La giornata si presenterà con cielo sereno o poco nuvoloso. Sui settori orientali potranno transitare a tratti velature e nubi medio-alte senza conseguenze sul tempo.
Le precipitazioni saranno assenti su tutto il territorio regionale. Le temperature risulteranno in leggero o moderato aumento rispetto a mercoledì, attestandosi già su valori superiori alla media del periodo. I venti saranno deboli o moderati a direzione variabile, con il consueto regime di brezza lungo la costa. Mare calmo.
Venerdì 19 giugno
Il tempo resterà stabile e soleggiato, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata.
Anche venerdì non sono previste precipitazioni. Le temperature continueranno a salire, facendo registrare un ulteriore aumento rispetto alla giornata precedente. I venti saranno deboli o moderati e a direzione variabile. Mare calmo.
Sabato 20 giugno
L’alta pressione garantirà ancora condizioni di piena stabilità atmosferica. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso e non sono previste precipitazioni.
Le temperature saranno in ulteriore aumento, con un clima sempre più caldo e valori diffusamente superiori alla norma stagionale.
Domenica 21 giugno
Il fine settimana si concluderà all’insegna del sole. Il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso e non sono attesi fenomeni di rilievo.
Le temperature continueranno a crescere, confermando l’ondata di caldo favorita dalla presenza dell’anticiclone africano. La sensazione di afa potrebbe accentuarsi soprattutto nelle aree di pianura e durante le ore più calde della giornata.