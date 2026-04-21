Veneto – 150 chili di cocaina sotto al letto e 55mila euro di proventi da spaccio: tre arresti
Oltre 150 chilogrammi di cocaina sequestrati e tre arresti per traffico di sostanze stupefacenti. È il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Treviso.
L’attività investigativa, avviata nel novembre 2025 dal monitoraggio dello spaccio al dettaglio nella Marca, ha consentito agli uomini della Squadra Mobile trevigiana – con il supporto dei colleghi di Mantova – di intervenire in flagranza di reato e ricostruire una rete di approvvigionamento e distribuzione della droga. Il primo arresto ha riguardato un cittadino albanese di 48 anni, fermato mentre trasportava 20 panetti di cocaina per un peso complessivo di circa 20 chilogrammi, oltre a mezzo chilo di hashish. La sostanza era nascosta in un vano segreto.
Gli investigatori, che avevano monitorato la cessione dello stupefacente, sono quindi risaliti ai 2 presunti fornitori, due connazionali.
Raggiunta la loro casa a Mantova, gli agenti hanno rinvenuto, nascosti sotto il letto di uno dei due, altri 122 panetti di cocaina, per un totale che porta il sequestro complessivo a circa 150 chili. Nel corso della perquisizione sono stati trovati anche oltre 55 mila euro in contanti e due auto dotate di vani occulti utilizzati per il trasporto della droga.
“Complimenti alla Questura e alla Procura della Repubblica di Treviso, che hanno messo a segno il classico colpo grosso nella loro lotta quotidiana al crimine e al mercato finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Con un’azione coordinata e tenace, hanno tolto dalla circolazione 150 chili di eroina e tre spacciatori che avrebbero inondato di veleno chissà quanti territori, a cominciare dalla Marca Trevigiana”. Così, il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, esprime gratitudine alle forze di Polizia che hanno sventato una sorta di centrale di spaccio di droga sequestrando un grosso quantitativo di cocaina. “Gli inquirenti hanno operato – aggiunge Stefani – con grande tenacia e capacità investigativa, arrivando fino a Mantova, dove la droga veniva custodita e hanno mandato due messaggi chiari: ai delinquenti che devono sapere di non poter agire impunemente di fronte alla lotta senza quartiere delle Forze dell’Ordine; e alle famiglie di tanti giovani che rischiano di cadere nella trappola degli stupefacenti e che possono sempre contare sulla forza della legalità”.AGENZIA VENETO NOTIZIEUfficio Stampa della Giunta Regionale del VenetoPalazzo Balbi, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia – tel. 041 279 2910 / 041 279 3395e-mail: ufficiostampa@regione.veneto.it – www.regione.veneto.it