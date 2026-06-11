CRONACAVENETO
11 Giugno 2026 - 15.17

Veneto – Anni di violenze sulla compagna: tunisino arrestato dopo la condanna definitiva

Folle inseguimento di una Mercedes dal Friuli al Veneto conducente denunciato dai carabinieri
G. B.
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Si è conclusa con l’ingresso in carcere la vicenda giudiziaria di un cittadino tunisino di 47 anni, ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della compagna convivente. L’uomo dovrà scontare una pena di 2 anni, 8 mesi e 24 giorni.

L’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Padova, è stato eseguito il 10 giugno dai carabinieri della stazione di Camposampiero, che hanno rintracciato il 47enne, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.

Le condotte contestate risalgono al periodo compreso tra settembre 2023 e giugno 2024 e si sono verificate a Borgoricco. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe subito ripetuti episodi di violenza domestica, tanto che già nel 2024 nei confronti dell’uomo era stato adottato un provvedimento di ammonimento.

Nonostante il richiamo delle autorità, nel giugno dello stesso anno il tunisino avrebbe nuovamente aggredito la compagna, finendo arrestato per la prima volta.

Successivamente, nel gennaio 2025, era stato scarcerato e sottoposto al divieto di dimora in Veneto, misura che aveva sostituito il precedente divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati.

Con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, i militari hanno dato esecuzione al provvedimento definitivo, accompagnando il 47enne alla Casa circondariale Due Palazzi di Padova, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Per la donna si chiude così una lunga e difficile vicenda segnata da continue violenze e da una situazione di forte paura, nella quale avrebbe più volte temuto un’escalation capace di mettere seriamente a rischio la propria incolumità fisica.

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