Fidas, donazioni stabili nel primo trimestre 2026

“Il 2025 ha segnato un lievissimo calo delle donazioni, a testimonianza del buon lavoro che le zone ed i gruppi Fidas Vicenza nel territorio stanno facendo con costanza ed impegno, sempre supportati dalla segreteria provinciale. Un’organizzazione efficiente e puntuale, resa possibile solo grazie al team di volontari affiatati che ogni giorno contribuiscono a ricordare ai donatori di compiere il loro straordinario atto di generosità. Basti pensare che, solo lo scorso anno, i volontari e responsabili associativi di Fidas Vicenza, hanno donato alla comunità oltre 16.600 ore. I 18.844 donatori attivi al 31 dicembre 2025, infatti, hanno effettuato 28.423 donazioni, 88 in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Positivo il fatto che quasi un terzo dei donatori (9.250) hanno effettuato due o più donazioni di sangue nel corso dell’anno: un impegno che rappresenta la convinzione di essere attivi nell’Associazione e al servizio della società e del prossimo”. Con queste parole il presidente di Fidas Vicenza, Mariano Morbin, è intervenuto questa mattina in occasione dell’assemblea ordinaria dell’Associazione, al Centro Congressi di Confartigianato Vicenza, alla quale hanno portato il saluto anche il presidente della Provincia di Vicenza, Andrea Nardin, e l’assessore al Comune di Vicenza, Matteo Tosetto, evidenziando anche che il primo trimestre 2026 si è chiuso con 7.360 unità ematiche raccolte, sostanzialmente in linea con lo stesso periodo dell’anno precedente.

Il valore del volontariato. “Il lavoro che svolgono quotidianamente i nostri volontari è fondamentale nel promuovere il dono del sangue e nell’accompagnare i donatori nello svolgimento del loro gesto di altruismo. Per questo rivolgiamo un accorato appello a tutti i nostri responsabili associativi – ha spiegato il presidente Morbin – di attivarsi nella ricerca di nuovi volontari che possano supportarci nelle attività che Fidas deve sviluppare per continuare a promuovere il valore del dono. Il periodo storico che stiamo vivendo non facilita l’ingresso di nuovi volontari, ma anche un piccolo contributo può fare la differenza. Per questo è fondamentale che anche i Gruppi nel territorio lavorino in sinergia con le altre Associazioni di volontariato, con le amministrazioni locali e le parrocchie”. A suffragare tutto questo il riconoscimento consegnato a Luigi Cosaro, ex volontario e presidente di Zona di Fidas Vicenza, che ha recentemente spento le 100 candeline, nonché a Riccardo Larese Gortigo, per l’impegno di volontariato, a cui è andato il tesserino di socio sostenitore.

Le necessità emerse dall’interlocuzione con il Dimt. “Il recente incontro con il direttore del Dipartimento di Medicina trasfusionale, Francesco Fiorin, che ha lodato il lavoro fatto dalle Associazioni del dono nella raccolta di plasma – ha proseguito il presidente Morbin – ha fatto emergere l’esigenza di aumentare ancora la raccolta di plasma poiché l’Italia ne importa circa il 30% dall’estero. Un appello che abbiamo subito raccolto, per senso civico e di responsabilità, ma non senza sottolineare alcune criticità. Chiediamo di essere messi nelle condizioni di esprimere il nostro dono del sangue in modo semplice e agevolato”.

Progetto Scuole. Nel corso dell’anno scolastico 2025/2026 l’attività di sensibilizzazione e promozione della cultura del dono nelle scuole della provincia ha rappresentato uno degli ambiti più significativi dell’impegno associativo. “Attraverso incontri informativi, momenti di dialogo con gli studenti e iniziative educative dedicate – ha spiegato il presidente Morbin – è stato possibile coinvolgere un numero rilevante di giovani, contribuendo a diffondere i valori della solidarietà, della responsabilità e della donazione. I numeri sono importanti: 16 istituti superiori coinvolti e 16 ancora da incontrare. Nel complesso sono stati realizzati 20 incontri con 2.275 studenti coinvolti e 170 promesse di donazione raccolte”.