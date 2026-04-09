A Malo due incontri per genitori e figli

Si terranno a Malo oggi 9 e il 16 aprile due incontri di formazione per i genitori di bambini da 0 a 6 anni, frutto della collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Malo, la Biblioteca e il Servizio di Promozione alla Salute dell’ULSS 7 PEdemontana, nell’ambito della seconda edizione della rassegna “Bimbi in crescita!”, un percorso di approfondimento dedicato alla crescita e al benessere dei bambini rivolto ai genitori, ma anche a tutti gli adulti che hanno un ruolo significativo nella vita di bambini in questa fascia di età.

Più in dettaglio, l’incontro 9 aprile, intitolato “Il ritmo del cuore 0-6 anni”, punta ad aiutare i genitori ad allenare i bambini a riconoscere e vivere tutto ciò che emoziona i loro cuori e “nutre” il loro cervello: la lettura, la musica, la poesia, il movimento, un paesaggio, una semplice passeggiata, contribuendo alla nostra crescita più profonda. Relatrice dell’incontro sarà la dott.ssa Sabina Carrà, pediatra di libera scelta.

L’incontro del 16 aprile ha invece per titolo “Le emozioni 0-6 anni” e riguarda un altro aspetto fondamentale della crescita dei bambini. Imparare a riconoscere e dare un nome alle proprie emozioni aiuta infatti i più piccoli a comprendere se stessi e gli altri. Accompagnare un bambino significa trovare un equilibrio tra accoglienza emotiva e definizione di limiti chiari, aiutandolo a crescere in modo sereno, consapevole e responsabile. Relatrice sarà la dott.ssa Silvia Colbacchini, psicologa e psicoterapeuta.



Entrambi gli incontri sono a partecipazione gratuita e si terranno a partire dalle 17.30 presso la sala Consiliare San Bernardino a Malo.